1 июня 1983 г. горисполком Кустаная утвердил проект «Эскиз архитектурно-планировочного решения застройки ул. Свердлова (сейчас - пр. Абая) между ул. Ворошилова и ул. Павлова», разработанный институтом «Казгипроград».

3 июня 1982 г. горисполком Кустаная объявил четверг единым санитарным днем. Для проведения полного комплекса работ по уборке улиц за предприятиями и организациями закреплены городские улицы.

4 июня 1996 г. решением акима Кустаная осуществлен переход на новые принципы оплаты содержания жилья и и жилищно-коммунальных услуг. Установлена плата по единым тарифам: холодная вода с 1 человека - 18 тенге в месяц, канализация - 27 тенге, отопление за 1 кв. м - 7,2 тенге, горячее водоснабжение - 80,4 тенге.

4 июня 1998 г. религиозному объединению «Константино-Еленинской церкви» в Кустанае Уральской епархии Русской Православной церкви безвозмездно передано право постоянного землепользования на земельный участок пл. 0,96 га между улицами Алтынсарина - Повстанческой (Касымханова). Победы - Шевченко для строительства Николаевского собора. (Не исполнено)

5 июня 1991 г. зарегистрировано малое хозрасчетное предприятие «Дружба» при Кустанайском областном национально-культурном центре советских корейцев.

12 июня 1963 г. горисполком Кустаная утвердил смету на строительство кинотеатра в Наримановке.

12 июня 1997 г. решением акима Кустаная в ведение областного управления юстиции передан городской отдел записи актов гражданского состояния.

13 июня 1939 г. Кустанайский горисполком принял решение о переводе откормочной базы свинофермы, расположенной на бывшей мельнице «Шахринка» и единственном водоеме для купания, в другое место. Решено благоустроить водоем и запретить всем жителям города производить там стирку белья и купание животных. Горкомхозу отвести и оборудовать помост по левую сторону большого моста через р. Тобол для стирки.

14 июня 1972 г. Кустанайский горисполком принял решение о реконструкции ДК завода химического волокна (в 1969 году обрушилось чердачное перекрытие).

14 июня 1985 г. решением Кустанайского облисполкома при строительстве центральной усадьбы птицефабрики «Кустанайская» на территории Краснопартизанского с/совета Кустанайского района зарегистрирован населенный пункт с наименованием - поселок «Дружба».

15 июня 1965 г. Кустанайский облисполком перевел на хозяйственный расчет областной отдел коммунального хозяйства с содержанием его за счет отчислений подведомственных облкомхозу хозрасчетных предприятий и организаций.

16 июня 1997 г. за заслуги в развитии города и укреплении национального согласия присвоено звание «Почетный гражданин города Кустаная» В. Г. Семеновой - секретарю областного маслихата. За большой вклад в развитие здравоохранения присвоено звание «Почетный гражданин города Кустаная» Ж. И. Айсину - главврачу областной больницы им. Ленина, К. А. Мальчубаевой -главному врачу городской детской больницы.

17 июня 1966 г. по решению Кустанайского облисполкома установлено время начала рабочего дня в учреждениях и организациях Кустаная с 8.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

17 июня 1991 г. решением Кустанайского горисполкома зарегистрирован устав Кустанайского областного общественно-политического общества немцев СССР «Возрождение».

17 июня 1997 г. указом президента РК упразднены Амантогайский, Аркалыкский, Октябрьский районы упраздненной Тургайской области (вошли в состав Кустанайской области), изменена транскрипция названий Кустанайской области на Костанайскую, города Кустаная на Костанай.

18 июня 1969 г. Кустанайский горисполком утвердил городскую комиссию по борьбе с шумом, которую возглавлял заместитель председателя горисполкома В. И. Таран

19 июня 1974 г. решением горисполкома запроектировано в 1974-1975 гг. централизованное управление уличным освещением Кустаная.

21 июня 1983 г. в Кустанае открыт детский сад № 17 на 140 мест в 9-м микрорайоне.

22 июня 1960 г. в Кустанае помещение бывшего клуба УВД по ул. Гоголя передано под спортивный зал общества «Динамо».

22 июня 1992 г. в Кустанае на базе СПТУ-4 открыта средняя школа № 26 на 780 ученических мест.

25 июня 1937 г. полностью оборудованы и подготовлены для приема и посадки рейсовых самолетов по трассе Кустанай - Семиозерное, Амангельды - Тургай. Открыто регулярное почтовое воздушное сообщение по этой трассе.

26 июня 1938 г. на заседании президиума Кустанайского горсовета депутатов трудящихся решено заключить договор с Московским союзом советских художников на скульптуры Ленина, Сталина, «Пионеров, играющих в мяч», «Матери». Оплату произвести за счет экономии по содержанию парка в размере 5 000 руб. и 4 000 руб. - за счет «очистки» бывшего собора.

30 июня 1971 г. в Кустанае закончено строительство автодороги по ул. Красный Кузнец и благоустройство городского пляжа.

30 июня 1987 г. в Кустанае принята в эксплуатацию поликлиника на 150 посещений по адресу ул. Майлина, 1.