Цветная капуста запекается с двумя соусами сразу

На улице стало немного прохладнее, и я улучила момент, чтобы запечь по новому рецепту один из своих любимых овощей. Упаковка цветной капусты в морозилке осталась еще с осени. Сам бог велел сделать к ней после столь долгого хранения насыщенные соусы.

Упаковка цветной капусты в морозилке осталась еще с осени / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Яйца нарезала не очень мелко / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Обычно я делаю для нее бешамель. А на этот раз добавила еще и рубленые крутые яйца. Рецепт в Интернете назывался «Капуста по-польски». По аналогии, видимо, с судаком по-польски, когда рыбу подают в сопровождении соуса из крутых яиц со сливочным маслом, лимонным соком. Читала, что к польской кухне этот соус отношения не имеет. Но к отварной рыбе очень хорош. Попробовала нечто похожее и с капустой.

Бланшировала 3 минуты в крепко соленой воде. Написано, что если овощ сырой, то варить 6 минут. Панировочные сухари смешала с тертым сыром - твердым и суховатым. Требовалось добавить паприки, но ее дома не оказалось, посыпала чуть-чуть сухого чеснока.

Яйца нарезала не очень мелко, как требовалось по рецепту, полила растопленным сливочным маслом, сбрызнула лимонным соком. Надо было еще укропа добавить, но я не люблю зелень в таких запеканках, предпочитаю потом свежей посыпать.

Залила белым соусом / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Посыпала все сухарно-сырной смесью / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Запекала в духовке при 190-200°С 15 минут / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Перемешала с яйцами капусту. Сложила в стеклянную форму. Залила белым соусом (молоко, ложка подсушенной муки, соль-сахар по вкусу, дать загустеть на малом огне, добавить мускатного ореха на кончике ножа).

Щедро посыпала все сухарно-сырной смесью. Запекала в духовке при 190-200°С 15 минут. Ароматно, сытно. Корочка хрустит, соус бархатистый, богатого вкуса.

Еще один вид запеканки из цветной капусты - с рубленым яйцом / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Ингредиенты

На 500 г цветной капусты - 2 яйца, стакан соуса бешамель, 30 г сливочного масла, 50 г твердого сыра, 2 ст. л. панировочных сухарей.