По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 52 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 54 года, невесте - 62;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 79 новорожденных: 35 девочек и 44 мальчика. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 44;

- умерли 50 человек: 19 женщин и 31 мужчина.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 161: 146 мужчин и 15 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 17 выездов, на случаи горения - 146 выездов. Погибших при пожарах нет.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 158 уголовных правонарушений, из них 60 краж и 34 факта мошенничества;

- разысканы 11 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 93 преступления;

- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 6 фактов сбыта, 1 факт контрабанды и 2 факта хранения наркотических веществ;

- зарегистрированы 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, 3 человека погибли;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.