Сухой остаток. С 5 по 11 июня
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 52 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 54 года, невесте - 62;
- зарегистрированы 9 разводов;
- зарегистрированы 79 новорожденных: 35 девочек и 44 мальчика. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 44;
- умерли 50 человек: 19 женщин и 31 мужчина.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 171 человека, из них поместили 161: 146 мужчин и 15 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 17 выездов, на случаи горения - 146 выездов. Погибших при пожарах нет.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 158 уголовных правонарушений, из них 60 краж и 34 факта мошенничества;
- разысканы 11 без вести пропавших лиц;
- раскрыты 93 преступления;
- зарегистрированы 13 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 6 фактов сбыта, 1 факт контрабанды и 2 факта хранения наркотических веществ;
- зарегистрированы 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, 3 человека погибли;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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