Как менялся облик центра Костаная - в фотографиях разных лет

Здание обкома партии и облисполкома. Кустанай. 1977 г.

Каждое утро десятки костанайцев, отправляясь на работу или просто прогуливаясь, проходят по основной магистрали нашего города - бывшему проспекту Ленинскому, сегодня - пр. Аль-Фараби. В самом центре, на площади, стоит здание, где принимаются решения регионального масштаба - областной акимат.

Так оно выглядело не всегда. Да и называлась власть в советские времена по-другому: обкомом партии и облисполкомом. С 1946 года располагалась она на ул. Советской (Байтурсынова), где сегодня - Костанайский региональный университет. Там в праздничные дни стояли трибуны, с которых областное руководство приветствовало трудящихся, студентов и учащихся, шествующих в колоннах со знаменами, транспарантами и шарами. С установлением памятника Владимиру Ленину в 1967 году площадь Победы у старого облисполкома стала именоваться площадью им. Ленина. Сначала там стояли бюсты Героев Советского Союза Павлова и Беды, их переместили к зданию горисполкома, присвоив уже этой площади имя Победы.

Здание обкома партии и облисполкома. Кустанай. 1977 г.

Памятник Ленину. Кустанай. 1977 г.



Парад перед зданием облисполкома по ул. Советской. 7 ноября 1970 г.

Но вернемся к областному акимату. Я помню еще в мои студенческие (1966-1970-е) годы, как проходила мимо пожарной каланчи на том месте, открывались огромные деревянные ворота и выезжали пожарные машины. А что еще находилось в том квартале? Вот что рассказывают нам архивные документы.

Пожарная каланча по ул. Ленина, 70 в Кустанае. 1950-е годы

9 июля 1969 года Кустанайский горисполком принял решение: «В связи со строительством комплекса административных зданий обкома КП Казахстана областному отделу пожарной охраны произвести снос зданий пожарной команды по ул. Ленина, 70; северному управлению электросетей произвести снос складов, гаража, мастерской и перенос теплотрассы; облмолкомбинату произвести перенос электрокабеля; ателье индпошива произвести снос склада и конторы ателье по ул. 50 лет Октября (Дулатова); поликлинике № 2 решить вопрос о переносе рентгенкабинета; облаптекоуправлению - перенести контрольно-аналитическую лабораторию по ул. 50 лет Октября; произвести снос домов по ул. Советской; снос гаража обкома по ул. 50 лет Октября; снос здания педучилища по ул. Тарана, 73; гормолзаводу произвести снос зданий и строений по ул. Тарана, 75; снос лаборатории санэпидстанции по ул. Советской, 66; снос зданий, занимаемых электросетью по ул. Ленина; снос поликлиники № 2 по ул. Ленина, 66».

Парад на проспекте Ленинском в Кустанае. 1975 г.

12 февраля 1975 года улица Ленина стала называться проспектом Ленинским, как в Москве. А 25 мая 1981 года закрыли движение для всех видов транспорта по пр. Ленинскому на участке улиц Калинина (Алтынсарина) - Баймагамбетова, а также по ул. Советской (Байтурсынова) от ул. Гоголя до пр. Ленинского.