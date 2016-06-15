Куда пойти с 15 по 21 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 июня,
10.00, 11.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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18 июня,
17.00
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«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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20 июня,
11.00
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«Маугли», Р. Киплинг, ертегі
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21 июня,
11.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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17 июня,
12.00
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«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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18 июня,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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В течение месяца
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«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Чудесный мир» - выставка учеников арт-студии Вадима Быкова
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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15, 16 июня,
20.00
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Stand Up, сольный концерт Галыма Калиакбарова
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