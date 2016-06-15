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Куда пойти с 15 по 21 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 июня,

10.00, 11.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

18 июня,

17.00

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

 

20 июня,

11.00

«Маугли», Р. Киплинг, ертегі

21 июня,

11.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

17 июня,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

 

18 июня,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

В течение месяца

«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Чудесный мир» - выставка учеников арт-студии Вадима Быкова

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

15, 16 июня,

20.00

Stand Up, сольный концерт Галыма Калиакбарова

 

 