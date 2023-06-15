О горах мусора возле контейнеров, расположенных перед домом № 107 по ул. Козыбаева, сообщила «НГ» жительница Костаная Лидия МАКАГОНОВА. Она часто проходит мимо этого места и видит, что мусор прибавляется с каждым днем.

- Прибавляется как минимум в последнюю неделю, - уточнила читательница. - Сначала по традиции... Дожили, что это уже традицией стало! По традиции завалили пространство перед контейнерами, потом - за ними, слева, справа. В общем, теперь мусор лежит вкруговую! Со всех сторон контейнеров, куда ни глянь, мусор.

Ул. Козыбаева, 107. Слева от контейнеров и позади них лежат ветки деревьев и картон / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Сами контейнеры переполнены и перед ними - мешки с мусором / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

В том, что мусор вываливается из контейнеров и лежит вокруг них, корреспонденты «НГ» убедились на месте. Пластиковые пакеты, мешки, ветки, картонные коробки, деревянные ящики... И так со всех сторон.

Справа от контейнеров - тоже куча мусора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку рядом с домом № 1 по ул. Бородина, рядом с железнодорожными путями, о которой «НГ» писала две недели назад, полностью убрали.

Ул. Бородина, 1. Свалку возле рельсов убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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