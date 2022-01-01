Я пенсионер, живу в Рудном. Летом на ул. Королева установили опоры уличного освещения. Время идет, а света от них как не было, так и нет. По нашей улице часто ходят родители с детьми из местного садика. Сейчас темнеет рано, переживаю за их безопасность. Хотелось бы узнать, когда, наконец, на нашей улице включат фонари и появится нормальное уличное освещение?

Николай, пользователь сайта

От редакции

Руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ сообщил, что 4 августа 2025 года был заключен договор с подрядной организацией ТОО «KZ Project Story-Innovation».

- Заключен договор на проведение работ по «содержанию и технической эксплуатации объектов уличного освещения, обустройство систем электроснабжения, электрораспределительного оборудования уличного наружного освещения Северной части города Рудного», - написал Итемгенов, - на общую сумму 120 633 875 тенге. По ул. Королева установлено 36 светильников. В настоящее время на стадии завершения работы по заключению договора с ТОО «ЭПК «Atica» для подачи электроэнергии.

Итемгенов также отметил, что свет на этой улице должен появиться уже 20 ноября.

20 ноября автор обращения подтвердил, что ночью фонари уличного освещения действительно светили.