По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 40 пар. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 66 лет, невесте - 55;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 49 новорожденных: 21 девочка и 28 мальчиков. Имена недели: Мирон, Илья, Богдан, Алан, Ерасыл, Матвей, Сардар, Фариз, Жанибек, Артем, Камиль, Владислава, Асылым, Ульяна, Ева, Ясина, Айсафи, Эмилия, Хадиша, Алияна, Самина, Елизавета, Гегецик. Самому молодому папе - 22 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 41 год;

- умерли 47 человек: 20 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 9 397 вызовов, из них 4 148 - к детям;

- поступили 17 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 10 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 427 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 306 человек, 235 из них стали донорами, в том числе 35 жителей Камыстинского района, 16 жителей г. Рудного и 20 сотрудников компании «Этажи», забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:

- выявлено 5 181 нарушение ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 38 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 556 человек;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 317 правонарушений.