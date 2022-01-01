Куда пойти с 27 ноября по 3 декабря
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
29 ноября,
12.00
«Теремок», С. Маршак, сказка
29 ноября,
14.00
«Үйшіқ», С. Маршак, сказка
30 ноября,
10.00
«Мишка косолапый», А. Жанбекова, сказка
30 ноября,
11.00
«Маймақ қонжық», А. Жанбекова, сказка
30 ноября,
12.00
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
28 ноября,
18.30
«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», Ш. Айтматов, драма
29 ноября,
17.00
«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма. Премьера
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
27 ноября,
18.30
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
28 ноября,
18.30
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
29 ноября,
12.00
В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
29 ноября,
17.00
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
30 ноября,
12.00
«Красная Шапочка», по мотивам сказки Ш. Перро. Премьера
30 ноября,
17.00
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
3 декабря,
18.30
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
4 декабря,
18.30
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
В течение месяца
«Ұлтын оятқан тұлға», выставка личных вещей Миржакыпа Дулатова и его семьи
В течение месяца
«Лучше, чем гении» - выставка работ учеников Лисаковской детской художественной школы
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
27 ноября,
18.30
Концерт «Встретимся у рояля». В программе: выступление ведущих артистов филармонии и квартета под управлением Светланы Рачинской
2 декабря,
19.00
«Щелкунчик». Спектакль в двух действиях. Исполняют звезды Санкт-Петербургского балета. 0+
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
В течение месяца
«Живет повсюду красота» - выставка работ учеников арт-студии члена Союза художников РК Вадима Быкова
«Орион» (бывший ДК Текстильщик)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
28 ноября,
20.00
Концерт Эльбруса Джанмирзоева. Запуск гостей в 18.00, начало - в 20.00
4 декабря,
20.00
Стендап-концерт Павла Дедищева. Сбор в 19.30, начало - в 20.00
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
2 декабря,
19.00
Қанат Алжапбаров. Концерт «Cахнада 15 жыл». 6+
Спортафишка
Что
Где
Когда
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Алматинский Легион»
Костанай, СРК «Костанай»
27-28 ноября, 19.00
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Караганда»
Рудный, СК «Аят-Арена»
29-30 ноября, 17.00
Материалы номера
