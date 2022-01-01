Прокуратура Костаная пытается через суд добиться отмены повышения тарифа на вывоз мусора. Надзорный орган считает, что расчеты тарифа не обоснованы и не проверены. Вы поддерживаете эту инициативу? Да. Цены везде бешеные, и я буду рад, если хоть где-то тарифы снизят.

Скорее да. Но только если это не отразится на захламленности городских контейнеров.

Скорее нет. Люди уже привыкли к нынешнему тарифу. Главное, чтобы он снова не вырос.

Нет. «Тазалыку» и так не хватает денег. А без нормальной оплаты мы утонем в мусоре.

