В 156-м туре помогаем девочке и взрослому мужчине

Чтобы удовлетворить обе заявки, необходимо собрать относительно небольшую сумму - 500 000 тенге.

Незавершенный сбор



Аяжан нужно оплатить занятия ЛФК до конца года / Фото из архива Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная участвовала в нашем благотворительном проекте шесть раз, последний раз в 155-м туре.

Вследствие задержки внутриутробного развития и преждевременного появления на свет, у Аяжан очень серьезный диагноз - «ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия».

Дети с ДЦП, в зависимости от тяжести поражения, имеют разные шансы на будущую самостоятельную жизнь. Но, независимо от прогнозов, все родители стараются по мере сил и возможностей «вытянуть» своего ребенка, все ждут любых улучшений, для чего возят на курсы реабилитации так часто, как позволяют финансы. Многие быстро находят клинику, в которой их ребенку оказывают эффективную помощь. Другие перебирают массу вариантов, пока не найдут свой. Аяжан тоже родители поначалу возили на курсы реабилитации в Астану и проходили их в Костанае. Но наудачу этой семьи опытный врач сказал, что Аяжан не столь полезны курсы реабилитации, сколь постоянные (по 5-6 месяцев с коротким перерывом) занятия ЛФК и массажи на дому. А подходящие специалисты в Костанае есть.

И чудо случилось: девочка, которая в 4 года еще не умела переворачиваться, сидеть, ползать, нормально глотать пищу и имела в запасе всего пять слов, начала быстро наверстывать упущенное.

Сейчас Аяжан уже ходит с ходунками! Причем занятие это доставляет ей настоящее удовольствие, и она стремится ходить как можно больше. Если так пойдет и дальше, в будущем возможно будет отказаться и от ходунков. Только для этого нельзя прекращать ЛФК и массаж. А на это нужны деньги, которых в многодетной семье не бывает много.

Напомним, по итогам 155-го тура для Аяжан поступила сумма 258 497 тенге, а нужно было собрать 500 000 (300 000 - на ЛФК и 200 000 - на прогулочную коляску), то есть нехватка составила 241 503 тенге. По решению комиссии Аяжан автоматически взяли в текущий тур, чтобы продолжить сбор до полной суммы. В итоговой статье 155-го тура мы написали о недоборе.

- После того как вы написали, что помощь еще актуальна, люди снова начали присылать деньги, - сообщила мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Сейчас нам не хватает уже меньше - всего 100 000 тенге. Спасибо всем добрым людям. Правда, вместо коляски мы купили очень удобный стульчик-стол для дочки, это тоже нужно было. А остальными деньгами, что уже есть, мы оплачиваем тренера ЛФК, продолжаем заниматься. Если удастся собрать остаток, Аяжан полностью получит все занятия до конца года.

Итак, осталось собрать 100 000 тенге. Полагаем, что эта сумма посильна, и сбор для Аяжан закроется очень быстро.

Напомним, Аяжан - самая младшая из четверых детей в семье. Доходы складываются из зарплаты папы (грузчик в ИП) - 85 000, пособия по инвалидности Аяжан - 130 000 тенге и АСП - 60 000 (это на три месяца).

Карта «Каспи» 4400 4303 2909 8054 Гульдана М.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Карта Народного банка привязана к этому же номеру.

Очень нужный препарат



На химиотерапию Владимир ездит в Астану / Фото из архива Владимира ГОРОХОВСКОГО



56-летний костанаец Владимир ГОРОХОВСКИЙ был участником 152-го тура «Нужных денег». Еще до того, как с Владимиром случилась беда, о нем рассказывали различные СМИ, поскольку он был начальником оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области МЧС РК. За свою профессиональную жизнь он совершил не одну сотню погружений и получил квалификацию водолаза 1-й категории.

Беда пришла к этому мужественному и выносливому человеку в виде тяжелой болезни. У Владимира диагностировали множественную миелому - один из видов рака крови, очень злой вид, само лечение которого мучительно и разрушает организм не хуже миеломы, но других путей нет.

Владимир Гороховский, почти четверть века проработавший на такой тяжелой службе, несомненно, обладал высокой выносливостью, она и позволяет ему сейчас держаться, бороться с ужасной болезнью. Но любые ресурсы организма, даже самого сильного, ограничены. С каждым курсом химиотерапии, теряется очередная порция физических сил, но у спасателя остается огромная сила воли, она и не позволяет опустить руки. А еще любовь к семье помогает не сдаваться, ведь очень нужен жене и троим сыновьям.

Множественная миелома безжалостно разрушает кости, почки, пищеварительный тракт, легкие. И еще один удар болезнь наносит по иммунной системе, а именно по лейкоцитам. Таким образом, при множественной миеломе возникает вторичный иммунодефицит. Для борьбы с этим проявлением болезни требуется иммуноглобулин.

Вот вроде бы онкологическим больным в нашей стране бесплатно выдаются основные препараты. Да, как оказалось, не во всех случаях. В случае с иммуноглобулином для больных множественной миеломой нашлась в законе какая-то закорючка, которая толкуется Минздравом не в пользу пациентов. Приходится добывать препарат самим, на свои деньги. Для Владимира это лекарство заказывают в России. Во-первых, у нас он не всегда бывает, а во-вторых, в РФ стоит ощутимо дешевле.

- Лекарства постоянно дорожают, - говорит супруга Владимира Ольга ГОРОХОВСКАЯ. - Сейчас уже нужно 400 000 тенге на иммуноглобулин. Без него никак нельзя. А ведь это не единственный препарат, который нужно постоянно покупать. Его ест болезнь, и еще химиотерапия буквально сжирает организм. Очень тяжело он ее переносит. После каждого курса нужно попасть на прием к узким специалистам, а система так работает, что это становится практически невозможно. Чтобы записаться на прием, например, к гастроэнтерологу в поликлинике, пришлось делать это со скандалом, иначе никак. И это притом, что муж стоит на учете. Боремся за него как можем, и с болезнью, и с поликлиникой. Часами приходится добиваться записи на прием. Очень горько сталкиваться с таким отношением к людям, особенно в таких тяжелых случаях, как у моего мужа. Вот недавно заболел ОРВИ, высокая температура, сразу купили лекарства. Это уже незапланированные траты, где уж тут на иммуноглобулин накопить. Еще и тратим на поездки в Астану, ведь такую «химию» делают только там. На помощь государства при таком отношении к людям рассчитывать не приходится. Нам очень неудобно вновь обращаться за помощью в «Нужные деньги», но выхода нет. Просим неравнодушных людей помочь приобрести иммуноглобулин!

В начале декабря Владимир едет в Астану на очередной курс химиотерапии. И ему нужно побыстрее закупить этот препарат, чтобы повысить сопротивляемость организма.

Доход Владимира - пособие по инвалидности 2-й группы в размере 80 000 тенге.

Карта «Каспи» 4400 4303 2626 4394 Владимир Г.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-411-70-80.

Карта «Каспи» 4400 4302 5998 1295 Ольга.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-45-11-564.

Каспий номер



Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

