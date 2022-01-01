Ко мне обратился наемный работник, написал заявление, в котором говорится, что я обязан предоставить ему 3-дневный социальный (с сохранением заработной платы) отпуск для прохождения медицинского скрининга. Изучив законодательство, мы убедились, что такая норма действительно есть, хотя раньше нам ее исполнять не приходилось. Люди просто отпрашивались на несколько часов и успевали сдать свои анализы. Но раз вопрос встает об отпуске с сохранением зарплаты, то имеется несколько дополнительных вопросов, по которым хотелось бы получить разъяснение государственных органов.

Юрий, Костанай

Комментарий

«НГ» направила перечень вопросов по названной теме в управление здравоохранения. По всем получены ответы.

1. Где размещена полная и актуальная на текущий год информация о том, кто должен проходить скрининг? Как работодателю узнать, входит ли работник, написавший заявление на предоставление социального отпуска, в целевую группу?

Информация о порядке, объеме и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров населения установлена приказом и. о. министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-174/2020 «Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров населения». Сведения о скринингах публикуются на официальных интернет-ресурсах медицинских организаций и портале eGov.kz в разделе «Здравоохранение».

2. Как работнику узнать, входит ли он в целевую группу, подлежащую скрининговым исследованиям, если SMS, сообщений в мессенджере, звонка по телефону от медучреждения нет в течение года?

Это определяется по возрастным категориям, утвержденным в приложениях к приказу. Медорганизации ежегодно формируют списки прикрепленного населения и информируют граждан посредством SMS-уведомлений, телефонных звонков. Работник может для уточнения информации и самостоятельно обратиться в регистратуру поликлиники, к своему участковому врачу.

3. Если сотруднику 75 лет, имеет ли он право на социальный отпуск для прохождения скринингового исследования?

В соответствии с приложением 1 к приказу, скрининговые обследования проводятся для следующих возрастных групп:

1) Мужчины и женщины по году достижения (за год достижения принимается период календарного года (с января по декабрь), в котором представитель целевой группы достигает указанного возраста) 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческими факторами риска. Проходят скрининговые обследования на выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы и поведенческих рисков (когнитивных расстройств).

2) Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы, проходят скрининг на раннее выявление рака молочной железы.

3) Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки, проходят скрининг на раннее выявление рака шейки матки.

4) Мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки, проходят скрининг на раннее выявление колоректального рака.

5) Мужчины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по цереброваскулярным болезням, проходят скрининг на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.

6) Группы риска:

а) медицинские работники:

- организаций службы крови, проводящие инвазивные процедуры, участвующие в переработке крови; занимающиеся гемодиализом;

- хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, также проводящие инвазивные методы диагностики и лечения;

- клинических, иммунологических, вирусологических, бактериологических, паразитологических лабораторий;

б) пациенты, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства;

в) пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии;

г) пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов;

д) беременные женщины;

е) лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни, на раннее выявление вирусных гепатитов В и С (2-этапное)

Таким образом, граждане в возрасте 76 лет включены в целевые группы для прохождения отдельных видов скринингов. Граждане в возрасте 75 лет в утвержденных возрастных категориях не указаны и не подлежат скрининговому обследованию.

4. Если сотруднику 25 лет, имеет ли он право на социальный отпуск для прохождения скринингового исследования?

В соответствии с приказом возраст 25 лет не входит в перечень целевых групп, подлежащих скринингу в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи.

5. Если скрининговое (профилактическое) обследование требуется несовершеннолетнему, может ли родитель воспользоваться социальным отпуском, чтобы помочь ребенку пройти скрининг?

Действующим законодательством не предусмотрено предоставление социального отпуска родителю (законному представителю) в таких случаях.

6. Сегодня в РК работает много релокантов. По закону иностранцы, которые живут и трудятся в Казахстане, несут те же обязанности, что и граждане страны. А прохождение скрининга, как и уплата взносов в систему ОСМС, это по закону именно обязанности. Значит ли это, что иностранный работник, временно пребывающий в РК (имеющий ВРП), но работающий по трудовому договору, уплачивающий взносы на ОСМС и имеющий статус застрахованного, может проходить скрининговые исследования бесплатно? В какое медицинское учреждение он может обратиться, поскольку прикрепления к поликлинике не имеет из-за того, что не имеет ВНЖ (вида на жительство)?

Иностранные граждане, имеющие статус застрахованных в системе ОСМС и прикрепленные к медицинской организации, имеют право проходить скрининговые обследования наравне с гражданами РК. Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Казахстана и не имеющие постоянного места жительства (временная регистрация), могут прикрепиться к медицинской организации по договору добровольного медицинского страхования (ДМС). В этом случае они имеют право на прохождение скрининговых обследований, консультации врачей и получение необходимой медицинской помощи в пределах условий договора и лицензии медицинской организации. При отсутствии прикрепления, статуса застрахованного лица или договора ДМС обследования проводятся на платной основе.