

Август 2013 года. Выступление оркестра - лучший подарок в день свадьбы / Фото из личного архива

Есть новости, которые никогда бы не знал, от которых душа заходится, как от ушата холодной воды. Умер Алексей Алексеевич Губенко. Умер, не дожив до своего 75-летия ровно месяц.

Последний раз я поздравляла его с днем рождения почти 4 года назад. Почему так давно? Не знаю. Наверное, боялась опять разочароваться, наткнувшись на стену непонимания в виде «8 лет бомбили Донбасс». Легче было жить с ощущением, что он-то точно на светлой стороне истории, ведь он - мариуполец. Хотя уже ни в чем нельзя быть уверенным наверняка.

Наше с ним знакомство состоялось в 2013 году как пример того, что если о чем-то сильно замечтаться, мечта обязательно сбудется! Май, сын заканчивает музыкальный колледж, одно из престижных отделений - фортепианное, параллельно собирается жениться. Свадьбу молодые не хотят, но как без свадьбы, если это твой единственный ребенок и ты уже в мыслях срежиссировал эту свадьбу?! А свадьба музыканта должна быть непременно яркая, красивая, шумная. Оркестр! Вот что я хочу подарить в этот день сыну, и я вспомнила про дефиле-оркестр, от вида которого на сельской площади задохнулась от восторга! Оркестр Алексея Губенко! И представила, как молодожены выходят на лестницу Дворца культуры «Горняк», а внизу их встречает оркестр и с кличем «Вадим и Настя! Поздравляем!», начинают дефиле-выступление.

Легко сказать - трудно сделать. Я слабо представляла себе муниципальный оркестр, разъезжающий по свадьбам. И тут мне на ум приходит знакомый журналист областной газеты, который мог бы стать посредником. Набираю его номер и прошу об услуге. «Хорошо, - говорит он, - перезвони через пару дней». Получаю заветный номер с заверением, что мой звонок ждут, и перезваниваю Губенко. Каково же было разочарование, когда я узнала, что никто по поводу меня не звонил. На мое счастье, Алексей Алексеевич оказался незвездным человеком, легко пошел на контакт, загорелся.

Два месяца мы были на связи: обговаривали репертуар, детали, нюансы. И вот, когда до свадьбы остались считанные дни, Алексей Алексеевич сообщает, что совершенно неожиданно на это число поставлено выступление оркестра на Дне города в Лисаковске. Надо ли объяснять, какие чувства я испытала? «Звони Абенову», - вывел меня из ступора муж. А надо сказать, что Арман Таргынович Абенов, находясь тогда в должности заместителя акима области, раньше работал акимом Тарановского района и знал нашу семью. «Во сколько ваше мероприятие?» - спросил Абенов. «В два часа дня», - ответила я. «А во сколько День города?» - «В четыре часа!» «Но все же получается!» - резюмировал он. «Да, но нужно разрешение руководителю оркестра». «Я позвоню в культуру», - был ответ Абенова.

Губенко был очень удивлен: «Да, вы непростая женщина!» «Самая простая, самая!» - со смехом ответила я. Так наша свадьба состоялась! И, несмотря на неожиданный ремонт лестницы в «Горняке» и припаркованные на площади машины, которые пришлось разгонять в ручном режиме, я помню, как светились глаза молодых, как были изумлены наши гости и как были счастливы мы с Алексеем Алексеевичем!

И вот 27 ноября 2025 года. Алексей Алексеевич любил отмечать свой день рождения ярким концертом, на который непременно приглашал. Но только не в этот раз...

Я вспомнила этот частный случай еще и потому, что не увидела официальных сообщений властей о смерти человека, столько лет украшавшего нашу жизнь. Я понимаю, что они по-прежнему относятся к культуре, как к обслуге, о чем не раз в сердцах говорил Алексей Алексеевич.

Я выражаю искренние соболезнования и разделяю боль утраты с близкими Алексея Алексеевича и его ребятами из оркестра. Очень прошу Лилию Ислямову перезвонить мне. Номер телефона в редакции.

А эти воспоминания - как последнее прости замечательному человеку, настоящему профессионалу, талантливому педагогу.

Ольга ВЕДЛЕР, с. Айет, район Б. Майлина