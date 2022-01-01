22 октября аким области Кумар Аксакалов в ходе поездки по Костанаю сообщил, что в следующем году парк в микрорайоне Кунай будет соединен велодорожкой с набережной «Шағала» и Триатлон-парком. И протяженность маршрута составит 35,8 км. Правда ли, что строительство начнется уже в следующем году и есть ли у акимата схема будущей велодорожки?

На запрос «НГ» отвечает заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ:

- В Костанае особое внимание уделяется развитию устойчивого транспорта и созданию комфортных условий для активного и здорового образа жизни горожан. Одним из приоритетных направлений является развитие велосипедного движения. По данным общественного объединения «Велосообщество «Костанай», в городе насчитывается около 25 тысяч велосипедов, а ежедневное количество велопоездок достигает 1,5 тысячи. С каждым годом число любителей велоспорта растет, в том числе среди воспитанников спортивных школ. В 2024 году велоспорт был включен в областную летнюю спартакиаду, а в областном центре регулярно проходят веломарафоны и соревнования. Однако, несмотря на растущий интерес, инфраструктура для велосипедистов пока развита слабо. Сейчас в Костанае обустроено лишь 5,7 км велодорожек, в том числе на территории Триатлон-парка - 2,2 км, в микрорайоне Юбилейный - 1,9 км, вдоль дороги Костанай-2 - мкр-н Аэропорт - 1 км. в микрорайоне Алтын-Арман - 0,6 км.

Чтобы развивать велосеть системно и безопасно, в ближайшее время планируется разработка «Концепции развития велоинфраструктурыКостаная». К работе будут привлечены отечественные и зарубежные эксперты и урбанисты.

Проект велодорожки, который соединит микрорайоны Кунай, Аэропорт, Юбилейный, Бульвар молодежи, а также Триатлон-парк и набережную «Шағала», действительно включен в планы. Однако начало строительства в 2026 году не запланировано,в следующем году начнется только разработка проектно-сметной документации.

Точный маршрут велодорожки будет определен в ходе проектирования с учетом минимизации пересечений с автомобильными дорогами и связки с уже существующими участками.

Финансирование планируется за счет городского и областного бюджетов, а при необходимости с привлечением дополнительных источников. Сроки начала и завершения строительно-монтажных работ станут известны после утверждения проекта и прохождения экспертизы.