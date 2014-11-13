Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил установить возрастные ограничения для регистрации в социальных сетях TikTok и Instagram. А вы поддерживаете такое предложение? Да. Дети и подростки еще не адаптировались к такому потоку информации.

Скорее да. Но можно и разрешить, если с согласия и под контролем родителей.

Скорее нет. Запрет приведет лишь к новым штрафам в адрес родителей.

Нет. Соцсети - это неотъемлемая часть современности, и запреты не помогут.

