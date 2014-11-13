Куда пойти с 13 по 19 ноября
Потехе - час!
Заведение
Дата и время
Что состоится
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
15 ноября,
12.00
«Наша репка», Ю. Семенова, сказка
15 ноября,
17.00
«Старик и море», Э. Хемигуэй, драма
16 ноября,
12.00
«Медвежонок Рим-Тим-Ти», Я. Вильковский, сказка
Областной казахский театр драмы
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
14 ноября,
10.00
«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
18 ноября,
11.00
«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
19 ноября,
18.30
«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
13 ноября,
18.30
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
18 ноября,
11.00
«Менің атым Қожа», Б. Соқпақбаев, комедия
Областная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111, тел.: 50-03-54
13 ноября, 15.00
Открытие выставки работ ученикоа арт-студии художника Вадима Быкова «Живет повсюду красота»
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|В течение месяца
Открытие выставки работ призеров и участников ежегодного конкурса «Жас толкын»
В течение месяца
«Жүрегімдегі Қазақстан!» - выставка оригинальных детских работ
Областная филармония
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
18 ноября,
19.00
NE PROSTO RETRO CONCERT в исполнении NE PROSTO ORCHESTRA.
В исполнении симфонического оркестра, хора и солистов прозвучат самые популярные известные хиты 80-х годов из репертуара Michael Jackson, Sting, Boney M, Modern Talking, Eurhythmics, Earth Wind & Fire, Кино, Scorpions, Depeche mode, Roxette, George Michael, Joe Cocker и другие. 7+
«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
16 ноября,
19.00
Концерт «Ветер перемен» памяти Юрия Шатунова
Спортафишка
Что
Где
Когда
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Иртыш»
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
13-14 ноября, 19.00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»
Костанай, СРК «Костанай»
18-19 ноября, 19.00
