По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 75 лет, невесте - 66;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 29 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Богдан, Абылай, Демьян, Тигран, Алишер, Альтаир, Бейбарыс, Шайхислам, Шакарим, Альтаир, Раис, Алайя, Айару, Дамели, Изабелла, Алиана. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 40;

- умерли 56 человек: 25 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 963 вызова, из них 1 550 - к детям;

- поступили 13 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 15 человек, 10 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 194 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 324 человека, 255 из них стали донорами, в том числе жители Карабалыкского района (52) и Рудного (12), забор крови у которых был осуществлен выездной бригадой.