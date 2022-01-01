Недавно зашел на сайт Рудненского городского маслихата. С удивлением обнаружил, что не могу найти никакой информации о народных избранниках. Нет сведений ни о их составе, ни о графике приема. Причем на сайтах маслихатов других регионов, Костаная или Камыстинского района, эта информация гуглится в два клика. Хотелось бы знать, кто прячет депутатов Рудного от их же избирателей?

Председатель Рудненского городского маслихата Азамат ИСКАКОВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что вся информация о депутатах есть на сайте с 2023 года. И обновляется по мере предоставления новых сведений.

- Список депутатов Рудненского городского маслихата VIII созыва находится в документах раздела «Депутаты» категории «Направления деятельности», - привел он пошаговую инструкцию. - Перейдя в «Список депутатов Рудненского городского маслихата VIII созыва», можно ознакомиться с кратким описанием: табличный вариант списка депутатов, содержащий краткие сведения о номере избирательного округа и Ф. И. О. депутата. График приема на 2025 год размещен во вкладке «Деятельность» - «Основные документы» - «График приема граждан депутатами Рудненского городского маслихата». Также график приема можно скачать в электронном формате Word.