

Аулиекольские коммунисты и им сочувствующие. 7 ноября 2025 г. / Фото автора письма

1903 год, в Лондоне проходил ll Всероссийский съезд Российской социал- демократической партии (первый съезд проходил в России, а второй сначала в Брюсселе, а затем в Лондоне). Сидящие в президиуме делегаты сделали сообщение, что в России нет такой партии, которая бы взяла власть в свои руки. И голос из зала: есть такая партия, это партия большевиков! Это сказал он, Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

Так рассказывал об этом факте наш преподаватель истории КПСС Василий Семенович Макотченко. В то время, когда я учился в Кустанайском педагогическом институте на историко-филологическом факультете (отделение истории и педагогики), он был единственным доктором исторических наук в нашем учебном заведении. Его задушевные лекции слушали мои сокурсники, а заодно его знали сегодняшние корифеи науки Юрий Бондаренко и Қалқаман Жақып.

Это Ленин был продолжателем учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса о коммунистическом будущем человеческого общества, где будет принцип «от каждого по способностям и каждому по потребностям». Это он был основателем первого в мире государства рабочих и крестьян и государства равных народов и национальностей. Это по его заветам жило будущее поколение: пионерия и комсомол! Это по его заветам построено было первое в мире социалистическое государство на одной шестой части земли, которое впоследствии по социально - экономическому развитию заняло 2-е место в мире. Это по его заветам мое поколение получило среднее и высшее образование, и мы не знали, что такое платная медицина. «Считайте меня коммунистом!» - с такими словами шли солдаты страны Советов на врага в годы Великой Отечественной войны. У них была общая Родина - Советский Союз. Продолжателями идей Ленина были последующие руководители созданного им государства рабочих и крестьян. И не он виноват в том, что они не смогли довести до конца идеи вождя мирового пролетариата.

Была в истории страны массовая «принудительная» коллективизация, была целинная эпопея, которая привела к волюнтаризму, были суровые 30-е годы прошлого века, унесшие жизни миллионов безвинных людей. Но была и Великая Отечественная война, в которой наша страна победила, сломила хребет германскому фашизму, освободила страны Европы от фашизма. Время шло: был полет в космос Юрия Гагарина, наш народ боролся за мир во всем мире. Борьба за будущее, а именно за мир во всем мире, возникла в то же время для тех, кто помнит ленинский Декрет о мире!

Я представляю то поколение, которое жило и живет в том времени, живет в ностальгии к тому прошлому, в котором было счастливое детство, когда у нас не было безработицы, когда мы не знали, что такое рыночная экономика, в которой цены на товары народного потребления взлетят до небес. Все это есть и все это мы видим.

Коммунисты в бывшем Союзе ушли с политической арены (в Китае и на Кубе коммунисты стоят еще у власти, да и в других странах тоже). Коммунисты в России ушли от власти со времен М. Горбачева и Б. Ельцина, а у нас в Казахстане с коммунистами расправился «бывший продолжатель дела Ленина» Нурсултан Назарбаев.

Прошло уже достаточно времени, а я остаюсь коммунистом в душе и сердце. Я остаюсь им потому, что воспитан в том духе со школьной скамьи. Я был и октябренком, и пионером, шагал в одну ногу с комсомолом! Идеи я не меняю, не перехожу из одной партии в другую. В свое время рекомендацию в партию мне давал Шайхи Адеевич Адеев, участник боев на Малой земле в годы войны, партбилет мне вручал тоже участник Великой Отечественной войны - первый секретарь Есильского райкома партии Хамит Нургалиевич Нургалиев. Их доверию я никогда не изменю, память о них я никогда не забуду.

Кто не помнит прошлого и не знает настоящего, не может жить в будущем - такой мой принцип жизни. И дату 7 ноября я помню и буду помнить, связанную с именем вождя мирового пролетариата!

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, с. Аулиеколь