В 155-м туре не удалось полностью помочь участникам

Чтобы удовлетворить обе заявки требовалось собрать 1 млн тенге. Итог сбора существенно меньше.

Обстоятельства изменились



Эльдара ждут в Санкт-Петербурге / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ



5-летний Эльдар АЛТАЕВ живет в поселке Сокол Узункольского района. У Эльдара ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии. Родители делали все возможное, чтобы спасти сыну зрение, хотя бы частично. Для осуществления этой мечты они были вынуждены откладывать такую важную для ребенка реабилитацию по поводу ДЦП. Дело в том, что после офтальмологических операций долгое время категорически нельзя подвергать пациента физическим нагрузкам, даже малейшее перенапряжение может свести на нет усилия хирургов. К слову, оперировал Эльдара лучший детский хирург-офтальмолог России Олег Дискаленко. К нему со всех концов бывшего СССР везут детей с ретинопатией недоношенных. Доктор Дискаленко, действительно, спас зрение многим маленьким пациентам, но он не всесилен и успех его метода не стопроцентный, поскольку тяжесть поражения разная, да и организм откликается на врачебные вмешательства индивидуально.

Спасти Эльдару зрение (хотя бы частично) не удалось. Тогда родители мальчика бросили силы на борьбу с ДЦП, начали возить его на курсы реабилитации. Но вновь пришлось прерваться, поскольку потребовалась операция по исправлению гипоспадии. Родители смогли выдохнуть и вновь возобновить курсы реабилитации. Вот и в этом туре наши читатели собирали 500 000 тенге на занятия в зале «Таймас» в Костанае. Но уже в ходе течения тура пришлось поменять цель сбора. Дело в том, что состояние глазных яблок ухудшилось и вновь потребовалось хирургическое вмешательство.

- На последнем обследовании врачи выявили, что глазные яблоки Эльдара надо спасать, - объяснила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Речь уже не о зрении, сын пока останется слепым. Но сами глаза как органы надо обязательно сохранить. Врачи говорят, что в будущем можно будет сделать трансплантацию, да и вообще, медицина не стоит на месте. Мы очень надеемся, что скоро врачи научатся полностью возвращать зрение таким детям, как наш Эльдар. Но глаза надо сохранить, чтобы докторам было с чем работать. Для этого снова едем в Санкт-Петербург. Поэтому просим прощения у всех, кто помогал в сборе на реабилитацию, собранные деньги уйдут на оплату операции. Поверьте, это сейчас самое важное для Эльдара.

Итак, в связи с изменившимися обстоятельствами, по ходу тура меняется и цель сбора. Впрочем, меняется в тактике, а стратегически на остается прежней - борьба за здоровье ребенка.

Для Эльдара поступило 54 взноса на общую сумму 201 277 тенге, нужно было собрать по заявке 500 000, то есть нехватка составила 298 723 тенге. По решению комиссии взнос генерального спонсора проекта «Нужные деньги» ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT) - 200 000 тенге - полностью перечислен Эльдару. Таким образом, получилась сумма 401 277 тенге. Все еще не хватает до суммы, указанной в заявке, но уже ближе к ней. Хотя следует принять во внимание, что поездку в Питер даже полным сбором покрыть не удалось бы. Как будет выкручиваться семья, это отдельная история. Но, если у кого-то возникнет желание помочь Эльдару Алтаеву, напомним реквизиты карт для сбора.

Карта «Каспи» 4400 4302 0510 9827, Иляхунова Э.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Карта Народного банка 4405 6397 2496 1030.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Помощь еще актуальна



Занятия ЛФК у Аяжан не должны прерываться / Фото из архива Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



7-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная тоже страдает ДЦП, у нее спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия. И снова такое состояние - следствие преждевременного появления на свет, как и у Эльдара.

Благодаря рекомендации опытного врача родители сменили тактику прохождения курсов реабилитации на тактику беспрерывных занятий ЛФК и массажей на месте, в Костанае. Периодически семья обращается в наш благотворительный проект за помощью в сборе на оплату ЛФК и массажа. В этом туре требовалось собрать 500 000 тенге, 300 000 из них - на ЛФК, 200 000 - на коляску для прогулок. Но сбор оказался не очень успешным.

Для Аяжан поступило 64 взноса на общую сумму 258 497 тенге. Таким образом, нехватка составляет 241 503 тенге.

- Спасибо «Нашей Газете», вы всегда помогаете! - поблагодарила мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Я же понимаю, что люди уже сейчас начинают готовиться к Новому году, откладывают на подарки, в это время сборы всегда падают. Пока не знаю, на что лучше потратить собранные деньги: на коляску или ЛФК. Но в любом случае потратим на Аяжан. Она стала так хорошо продвигаться вперед, я уверена, что моя дочка будет ходить своими ногами. Мы очень ждем, когда это произойдет.

Помощь для Аяжан еще актуальна, напоминаем реквизиты для сбора:

Карта «Каспи» 4400 4303 2909 8054, Гульдана М.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Карта Народного банка привязана к этому же номеру.

Вычеркнули из списка

Вот такую новость можно прочитать в казахстанских СМИ: «С 1 января 2026 года в Казахстане изменится список социально значимых заболеваний. Министерство здравоохранения утвердило обновленный перечень, из которого убрали сразу несколько распространенных диагнозов - в том числе сахарный диабет и детский церебральный паралич (ДЦП)».

В нашем благотворительном проекте «Нужные деньги» основной контингент участников - дети, страдающие ДЦП. Семьям, где растут такие дети, и без того тяжело. Цены курсов реабилитации порой зашкаливают. Но чем не пожертвует родитель ради здоровья своего ребенка. Забывая о своих личных нуждах, они каждую копейку вкладывают в надежду поставить своего ребенка на ноги. На это уходят годы, здоровье и много денег.

Теперь средства на помощь больным с ДЦП, диабетом II типа, системной волчанкой и прочими исключенными из списка социально значимых заболеваний, будут выделяться из фонда ОСМС. Министерство здравоохранения заверяет, что сами больные не почувствуют дискомфорта и без помощи не останутся. Но… могут ли граждане быть уверенными, что все пойдет как надо? Или, как это обычно бывает, что-то пойдет не так?

Если начнут возникать сложности в получении помощи от государства, нуждающиеся в ней будут больше надежд возлагать на неравнодушных людей, простых граждан, которые и сами порой испытывают сложности с финансами. Впрочем, как и прежде, выручать будут простые люди.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 156-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором даны ответы на все вопросы следующей анкеты:

- кому требуется помощь (имя, фамилия, возраст);

- на какие цели нужны средства. Если на медицинскую помощь, указать вид помощи (лечение, операция, реабилитация) и диагноз (приложить сканы соответствующих документов);

- какая сумма требуется, чтобы решить проблему;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи. Обязательно следует указать все доходы. Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Внимание! К участию в проекте допускаются только жители Костанайской области.

К рассмотрению принимаются только те заявки, в которых имеются ответы на все вопросы анкеты.

