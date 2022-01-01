В Костанае на углу улиц Касымханова и Тауелсиздик ведут работы по обустройству нового сквера. На прилегающем участке улицы Касымханова - от улицы Тауелсиздик до улицы Пушкина - была уложена новая брусчатка и заменены бордюры. Дорогу открыли для проезда, но на стыке брусчатой дороги и старого асфальта на въездах во дворы и организации остались участки без асфальта. Также асфальта нет вдоль новых бордюров, там просто ямы. Не сделан стык пандуса, по которому могли бы проехать инвалидные и детские коляски, и старого асфальта. Когда все эти недоделки будут устранены?

Оксана, пользователь сайта

Комментарий

- По поводу незавершенных стыков и примыканий к проезжей части сообщаем следующее, - ответили на запрос редакции в отделе ЖКХ акимата Костаная, - данный вопрос находится на контроле отдела жилищно-коммунального хозяйства. Информация о необходимых доработках доведена до поставщика, который обязуется завершить все работы до конца сентября текущего года.