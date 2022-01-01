Еще в 1997 году я выступил в районной газете «Әулиекөл» со статьей «С думой о будущем Казахстана» на русском языке. И 13 июля 2023 года в той же газете на казахском языке со статьей «Жаңа Қазақстанның ерекшелігі неде?». Если в первой статье я критиковал назарбаевскую «Стратегию-2030», то во второй дал сравнение между «новым» и «старым» Казахстаном.

А 4 сентября я прочитал в «НГ» мнение уважаемого мною Амиржана Косанова «Слово президента». При написании первых двух статей я думал, что буду признан отщепенцем и врагом нации, Аллах помог, выжил и живу до сих пор на белом свете. Я полностью согласен с Косановым по поводу необходимости отчета о реализации (или нереализации) прошлогоднего Послания. И второе: мне бы хотелось узнать от опытных политологов, есть ли такие Послания президентов в других цивилизованных государствах.

С начала и до конца выслушал Послание президента Касым-Жомарта Токаева, а в зале собравшиеся уважаемые депутаты, министры всех уровней и акимы областей усердно что-то записывали в блокноты (правда, не знаю, что они записывали). Наш президент - очень даже хороший оратор, я горжусь им и потому, что он владеет пятью языками (если не ошибаюсь: казахским, русским, английским, китайским и французским). Я читал книги его отца, Кемела аксакала, известного писателя. Читал и биографию нашего президента. Он большой и опытный политик в международном масштабе (об этом знают все казахстанцы).

Послание донесено до народа, и в эти дни началось шуршание в средствах массовой информации по принципу «одобрямс». Зашевелились все: начиная от депутатов и министров всех уровней, заканчивая простыми рабочими всех профессий. Заготовленная схема сработала четко по старому образцу в Новом Казахстане. Так или иначе, мы должны в Новом Казахстане по-новому жить: придут к нам большие инвестиции, искусственный интеллект получит свое мощное развитие, сельское хозяйство станет мощным импульсом экономического развития, обрабатывающая промышленность займет ведущее место в экономике, жилищно-коммунальное хозяйство будет модернизироваться и т. д. Одним словом, все будет по-новому.

Хотелось бы, чтобы для исполнения Послания, как пишет Косанов, была периодическая отчетность как в Парламенте РК, так и на страницах средств массовой информации. Так народ бы знал продвижение нашего общества на пути Нового Казахстана!

Народ с воодушевлением принял, я так думаю, предложение Токаева о перестройке политической системы нашего государства, точнее, об организации однопалатного Парламента. Казахстан - не Россия и не США, где проживают от 140 млн до 250 млн человек. Если у нас проживают в пределах 20 млн человек, то достаточно и однопалатного Парламента, а заодно сокращения числа сотрудников государственных органов на местах. Какая была бы экономия госбюджета!

Вернусь к вопросу о необходимости отчета о реализации (или нереализации) прошлогоднего Послания. Президентом было сказано много лестных слов в адрес Генпрокуратуры РК, затем он сам принимал генерального прокурора. Наверняка сказал ему о дальнейшем усилении в борьбе по возвращению активов. Если это так, мне бы хотелось, чтобы в следующем Послании наш президент назвал тех «героев», от которых возвращены эти самые активы поименно. Ведь страна должна знать своих «героев», которые, по свидетельствам СМИ, разгуливают в Эмиратах и офшорных зонах.

Много говорил наш президент и об искусственном интеллекте. Не успел он сказать об этом, как сразу же зашуршали сидящие у власти. Надо создать по этому вопросу отдельное министерство (здесь не идет разговор об Агентстве), да в сфере образования будут разработаны громадные программы, которые обойдутся государству в миллиарды. Даже без искусственного интеллекта в бывшем Союзе наш человек первым полетел в космос! А куда мы полетим, неизвестно.

Одним словом, я поддерживаю в целом Послание, но по отдельным его положениям высказываю свое мнение. В своей статье «С думой о будущем Казахстана» я сделал резюме: «Каждый из нас ознакомился с открытым письмом руководителей общественно-политического движения «Азамат», где подвергнуто критике сегодняшнее состояние дел в стране. Именно после него проходит совещание республиканского актива, на котором мы услышали вдохновляющую Программу президента («Стратегия-2030»)... Каждый из нас вправе высказать свое мнение, даже если оно не совпадает с некоторыми мыслями президента». Так и здесь я остался верен принципам общественной жизни, объявленной еще горбачевской эпохой: «Перестройка, гласность и демократия».

Батырхан ЕРМУХАМБЕТОВ, общественный корреспондент газеты «Әулиекөл», с. Аулиеколь