Куда пойти с 25 сентября по 1 октября

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)

В течение месяца

«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 сентября,

19.00

«№ 37», И. Иман, драма. Гастрольный спектакль театра ŞAM. 16+. С детьми младшего возраста и новорожденными вход на спектакль запрещен

29 сентября,

19.00

Концерт Ne prosto orchestra. В программе музыка из турецкого сериала «Великолепный век»: колоссальный живой звук под видеоряд из лучших моментов известного сериала в исполнении большого симфонического оркестра и хора. Детям до 7 лет вход запрещен. Приобретается индивидуальный билет на ребенка от 7 лет

2, 3 октября,

18.30;

4 октября,

15.00

Фестиваль Jazz bomond 2025. В программе: Frtsakh Jazz Orchestra (Ереван), ансамбль «Уральский диксиленд», Kickin Jass Orchestra (Екатеринбург), Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», джазовый ансамбль «Жигер» (Астана) и другие казахстанские коллективы. Продолжительность 2-3 часа

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28

2, 3 октября,

19.00 - сбор,

20.00 - начало

 

«Любовь побеждает» - сольный стендап концерт Айны Мусиной. 18+

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Огонь, мерцающий в сосуде» - открытие выставки работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайсар»

Костанай, стадион «Центральный»

28 сентября, 18.00

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

25-26 сентября, 19.00