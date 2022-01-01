Куда пойти с 25 сентября по 1 октября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Грани реальности» - персональная выставка Рейхан Айтуаровой (г. Астана)
|
В течение месяца
|
«Символика Великой степи» - выставка работ художников Костанайской области, объединенных темой национальных художественных традиций
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
25 сентября,
19.00
|
«№ 37», И. Иман, драма. Гастрольный спектакль театра ŞAM. 16+. С детьми младшего возраста и новорожденными вход на спектакль запрещен
|
29 сентября,
19.00
|
Концерт Ne prosto orchestra. В программе музыка из турецкого сериала «Великолепный век»: колоссальный живой звук под видеоряд из лучших моментов известного сериала в исполнении большого симфонического оркестра и хора. Детям до 7 лет вход запрещен. Приобретается индивидуальный билет на ребенка от 7 лет
|
2, 3 октября,
18.30;
4 октября,
15.00
|
Фестиваль Jazz bomond 2025. В программе: Frtsakh Jazz Orchestra (Ереван), ансамбль «Уральский диксиленд», Kickin Jass Orchestra (Екатеринбург), Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», джазовый ансамбль «Жигер» (Астана) и другие казахстанские коллективы. Продолжительность 2-3 часа
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28
|
2, 3 октября,
19.00 - сбор,
20.00 - начало
|
«Любовь побеждает» - сольный стендап концерт Айны Мусиной. 18+
|
Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
|
В течение месяца
|
«Огонь, мерцающий в сосуде» - открытие выставки работ ветерана внутренних дел, полковника в отставке Анатолия Чернушки
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайсар»
|
Костанай, стадион «Центральный»
|
28 сентября, 18.00
|
Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»
|
Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
|
25-26 сентября, 19.00
Материалы номера
