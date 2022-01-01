В 154-м туре удалось помочь двум из троих участников

Чтобы удовлетворить все заявки, требовалось собрать 1 745 000 тенге. Итог сбора - 1 384 309 тенге.

Маршрут до Измира



Очень скоро Диана отправится в ИзмирФото из архива Асель САДУОВОЙ



2-летней Диане САДУОВОЙ из Лисаковска требуются регулярные курсы реабилитации. У девочки ДЦП, ретинопатия 3-й степени, спастическая диплегия тяжелой степени. Звучит диагноз мрачновато, но реабилитационный потенциал малышки врачи оценивают как высокий, и родители очень надеются, что к наступлению школьного возраста их дочь сможет пойти в общеобразовательную школу, в обычный класс. Интеллект у Дианы полностью сохранен и, конечно, ей лучше учиться с другими детьми.

Доктора сказали, что самое «золотое время» для реабилитации Дианы - до 5 лет, поэтому надо искать самое эффективное лечение. В поисках лучших методик родители девочки решили попробовать реабилитацию в Турции, а именно в «Центре детского развития» г. Измира. В мае-июне Диана прошла там первый курс. Результатами, а также самим подходом турецких докторов родители очень довольны. Надо ехать на второй курс, но, собрав на процедуры, уже не осилили сборы на дорогу - 645 000 тенге, поэтому обратились в «Нужные деньги».

Для Дианы поступило 33 взноса на общую сумму 102 230 тенге, не хватало 542 770 тенге. Ситуацию спасли сотрудники генерального спонсора ТОО «Компания «КАЗНЕФТЬ» (QAZNEFT), перечислив 543 000 тенге. Таким образом, получилась сумма 645 230 тенге.

- Вы не представляете, какая это помощь бесценная, - говорит мама Дианы Асель САДУОВА. - Здоровья всей вашей команде! Спонсору здоровья, удачи, успеха во всем! Благополучия всем читателям, посылавшим деньги и слова поддержки. Пусть вернется добро в стократном размере! Благодаря вам всем мы с Дианой едем снова получать реабилитацию, очень важную в нашем пути.

Как объяснила Асель, 27 сентября они вылетают в Астану, а в 3 часа ночи - в Измир через Баку. Получается маршрут Костанай - Астана - Баку - Измир. Путешествие нелегкое с больным ребенком, но оно очень нужное.

На Урал в ноябре



Курс реабилитации Романа начнется в ноябреФото из архива Ирины МАРШАЛ



6-летний Роман ПУЗЫРЬКОВ из Рудного так же, как и Диана, нуждается в регулярных курсах реабилитации. Только самая лучшая для него клиника оказалась поближе - в Екатеринбурге. У Ромы несколько врожденных пороков развития головного мозга, левосторонний гемипарез, фокальная эпилепсия, проблемы со зрением, задержка психического развития.

В Костанае пока нет медицинского учреждения, где могут предложить по-настоящему эффективную помощь ребенку с таким букетом болезней. А в екатеринбургском Центре реабилитации «Здоровое детство» специалисты уже многократно сталкивались с такими случаями и имеют нужный опыт.

Роме рекомендовано пройти два курса лечения подряд, без перерывов, но фактически это сложно осуществить из-за высокой стоимости. Поэтому в нашем проекте помощь запрашивалась на один курс (и то неполный) плюс дорога и проживание. Требовалось 600 000 тенге.

Для Ромы поступило 63 взноса на общую сумму 242 057 тенге. Нехватка составила 357 043 тенге. И снова спасение пришло от генерального спонсора - недостающие 358 000 тенге. Итого есть 600 057 тенге на поездку в Екатеринбург.

- Огромное спасибо вашему проекту, людям и спонсору, - поблагодарила мама мальчика Ирина МАРШАЛ. - Сейчас так трудно проходят сборы, все сложно. В попытках собрать сумму самостоятельно, я в какие только фонды ни обращалась, в соцсетях пыталась что-то сделать, но туго шло дело. Выручила «Наша Газета». Курс перенесли на ноябрь, у нас есть еще время, постараюсь собрать сколько смогу, чтобы увеличить количество процедур в этой поездке. В будущем тоже останавливаться не будем, надо пробовать все варианты.

После поездки Ирина пообещала сообщить, как прошла реабилитация и каковы результаты. Возможно, эта информация пригодится другим родителям, ищущим лучшие методики медицинской помощи для своих детей

Помощь еще актуальна



Для Елены пока не удалось собрать нужную сумму3 Фото из архива Елены БАШИНОЙ



42-летняя Елена БАШИНА из Рудного - одна из тысяч людей, которые стоят в листе ожидания на трансплантацию почки, но не питают больших надежд на то, что эту операцию им сделают в Казахстане. Если бы такое счастье случилось, это было бы бесплатно, по квоте, но... В нашей стране более трех с половиной тысяч человек ждут пересадки почки, а дождутся ли - вопрос. За 2024 год было выполнено всего 250 трансплантаций почки. Данных по 2025 году пока нет. Нуждающиеся в трансплантации вынуждены копить на операции в Беларуси и России. Кто имеет возможность переехать и получить гражданство этих стран, потом оперируются бесплатно и довольно быстро. Но не все могут осуществить такой переезд. В долгом ожидании донорской почки люди годами живут на гемодиализе. Это позволяет продлить жизнь, но возникают проблемы с другими органами, и это требует внимания.

Елена попросила помощи в сборе средств на обследования у кардиолога, невролога, гинеколога и приобретение некоторых препаратов. Конечно, есть положение, по которому все это предоставляется бесплатно при таком диагнозе. Но, как показывает жизнь, ждать приходится долго. Поэтому многие пациенты с тяжелыми диагнозами (включая онкологические) предпочитают обращаться за платной помощью. Хотя бы для того, чтобы не упустить время.

Для Елены поступило 70 взносов на общую сумму 129 022 тенге и еще 10 000 принесла в редакцию читательница Оксана. Итого собрано 139 022 тенге. В заявке на участие в нашем благотворительном проекте значилась сумма 500 000, то есть недобор составил 360 978 тенге.

- Спасибо всем, кто поддержал! - сказала Елена. - Я понимаю, что недавно только люди собирали детей в школу и с деньгами у всех не очень хорошо. Я благодарна за любую помощь. Очень тяжело держаться, когда знаешь, что почти всех людей, по 7-8 лет стоящих в листе ожидания, начинают посещать мысли о самоубийстве. А кто-то не выдерживает. Потому что это все тяжело переносить не только физически, но и психологически. Иногда накрывает чувство безысходности, но я стараюсь держаться, еще надеюсь, что все в итоге будет хорошо.

Мы тоже надеемся, что у Елены все сложится удачно, а пока напоминаем реквизиты ее банковской карты, если у кого-то возникнет желание помочь.

Карта «Каспи» 4400 4303 0531 8914, Елена Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-771-481-43-83.

