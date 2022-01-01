Сухой остаток. С 15 по 21 сентября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 65;
- зарегистрированы 4 развода;
- зарегистрированы 75 новорожденных: 28 девочек и 47 мальчиков. Имена недели: Рэмиль, Али, Лев, Чингиз, Денис, Владимир, Мирослав, Илья, Арыстан, Муслим, Михаил, Гордей, Ксения, Жасмин, Аделина, Лея, Виктория, Айару, Адия, Ясмина, Варвара, Аниса, Аделина, Злата;
- умерли 40 человек: 22 женщины и 18 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 5 645 вызовов, из них 1 347 - к детям;
- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 20 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 232 человека.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратился 321 человек, 239 из них стали донорами. В том числе бригада на выезде совершила забор крови у 22 сотрудников Костанайского областного и Костанайского городского судов, а также 66 жителей Рудного и сотрудников АО «ССГПО».
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 611 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещены 597 человек;
- за неделю выявлены 4 679 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 31 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
