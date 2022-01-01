Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию? Медиков, отговаривающих пациентов от прививок, нужно отстранять от работы.

Усилить пропаганду в СМИ и соцсетях, а также наказывать авторов фейков о вакцинах.

Ввести ограничения при приеме в детсады, школы и на работу для тех, кто не привит.

Ничего не делать. Людей не переубедишь и не заставишь, если они боятся прививок.

