Просто не могу удержаться и не отреагировать на статью Александра Олейника «ИИ - это угроза или шанс!» (№ 37 (1224) от 11.09.2025 г.), статью цельную, насыщенную и будящую мысль. Правда, должен заранее оговориться, что сам я не айтишник, не всезнающий блогер, а лишь преподаватель, чьи задачи более скромны: по мере сил давать системные знания и пробуждать собственную мысль тех, кого учишь.

О поколениях молодежи в целом судить не берусь. Изменения, конечно, есть, но на занятиях, включая и минувшего учебного года, у меня, как и и у всех остальных, были самые разные по уровню, да и интересам, студенты. Новшества огульно не отрицаю. А вот об опасностях образовательных трасс судить могу. Как, впрочем, и тренер шахматистов, который всегда чувствует, какие подвохи, ловушки и угрозы могут поджидать его учеников при разыгрывании таких-то и таких-то позиций.

Александр Олейник обратил внимание на то, о чем сам я из-за сжатости объема сказал скороговоркой - на краткость и лаконизмы. За что ему огромное спасибо.

Не открою америк, но думаю, что значимость нашей речи - вербально-понятийной, образной, знаково-жестовой, языка поз и мимики - определяется очень просто: не развернутостью, подчеркнутой демонстративностью или сжатостью самими по себе, а ее соответствием сути дела и нашим намерениям.

По легенде, еще один знаменитый спартанский царь, когда ему стали расхваливать ритора за то, что тот умеет представить великими даже незначительные дела, сказал: «Я не считаю хорошим сапожником того, кто обувает маленькую ногу в большой башмак». Так ведь и собственно краткая речь бывает разнообразной и по-разному значимой. Упомяну здесь три разновидности.

Первая - лаконичная, насыщенная речь, богатая образностью и смыслами. И не случайно само слово «лаконизм» связано со Спартой, сопряженной территориально с Лаконикой. Это для нас обычно спартанцы рисуются как стойкие мужики, владевшие мечом и дисциплиной. А ведь в историю они вошли не только этим. Сократ видел у спартанцев образцы красноречия. Кстати, в мировой философской мысли несчетное множество завораживающих примеров сжатого красноречия и богатой смыслами образности. Поразмыслив об этом, мы с детско-юношеской библиотекой им. Алтынсарина пытаемся записать некоторые из таких диалогов и сжатых суждений - для учителей, да и не только.

Второй вид сжатой речи, в котором очень многие куда более сильны, чем сам я, - это мир емких понятий, физических и математических формул и так далее, включая «смайлики» и им подобное. И этот мир тоже необходим. Он облегчает и общение, и решение конкретных задач. Но в нем уже больше подводных течений и ловушек для развития интеллекта. Не все и не всегда жестко формализуется и «смайликолизуется».

Третий же вид краткости - тот самый, которого я и опасаюсь. Это краткость языка Эллочки-людоедки. Краткость и клишированность, рождаемая бедностью словарного запаса, а то и непосредственно нищетой собственной мысли. Вот такого-то рода краткость и может быть опасной для развития интеллекта, творческой, самостоятельно думающей личности.

И здесь гаджеты могут играть как благую роль - подспорья в учебном процессе, так и довольно удручающую. Для выполнения одних заданий именно их можно использовать прямо на занятиях: когда студент при легкой «наводке» педагога ищет нечто сам, это может быть увлекательнее самого выразительного рассказа преподавателя. Но в то же время, если только гаджеты организованно не убираются, ряд творческих заданий становится невозможным. Вместо того чтобы тренировать собственную мысль, студенты ищут уже готовые ответы. Да и как избежать соблазна подняться на лифте, если тот под рукой?

Заметьте: в связи с тотальной гаджетизацией многое кардинально изменилось даже в шахматах и шашках. Появилась игра онлайн (я и сам «игроман» - вместо того чтобы размышлять о глубинах бытия, могу часами зависать перед монитором). Зато игра по переписке и откладывание партий стали невозможны. Но сами шахматы от этого не исчезли и даже не утратили привлекательность.

А вот целый ряд направлений «гаджетизации» и формализации образования сопряжен с опасностями для развития интеллекта. Точно так же, как при совершенной необходимости авто- и иных видов транспорта резкое сокращение физической активности (если только не подключать ходьбу, физкультуру и спорт) сплошь и рядом становится опасным для здоровья.

Юрий БОНДАРЕНКО, Костанай