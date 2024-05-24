182 млн тенге потратит областной бюджет на строительно-монтажные работы 8 антенно-мачтовых сооружений. Об этом на внеочередной сессии маслихата 21 мая сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Фото Бердіболата Көркембаева

Это поможет обеспечить интернетом села Павловское, Заря, Жаныспай, Айдарлы и Железнодорожное в Карасусском районе, в селе Комсомольское Сарыкольского района. А также в селах Белоглинка и Варваровка в Узункольском районе.

Депутат от партии "AMANAT" Кайрат ОСПАНОВ спросил: кто будет строить эти вышки - связанный с государством "Казахтелеком" или частные операторы? И подчеркнул, что на балансе государственных органов не стоят подобные антенно-мачтовые сооружения.

- Вы знаете, что в прошлом году аким области анонсировал строительство 50 антен в 50 селах, - ответил руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Азамат КАШИЕВ. - У нас 30% сел, а именно в 161 селе, качество мобильной связи очень низкое. В апреле начнется строительство 12 АМС в селах, конкурс мы розыграли и нашли подрядчика. А если вы поддержите правки в бюджет, то мы сможем еще 8 сел обеспесить. А до конца года мы планируем во всех селах построить такие сооружения. Обслуживать эти вышки будет компания "Билайн". Хотя и "Теле2" изъявила желание участвовать в конкурсе на размещение оборудования. То есть местные власти будут строить АМС, а сотовые операторы размещать там своё оборудование.

Предыдущие 12 вышек связи стоили 280 млн тенге, также выделенных из бюджета. Причем аким Костанайской области Кумар Аксакалов требовал от подчиненных ускорить выделение земельных участков под их строительство.

Отвечая на вопросы депутатов, Кашиев сообщил, что право на аренду новых сооружений будет розыграно тоже через систему госзакупок. Строительство одной вышки в среднем обойдется в 20 млн тенге. Хотя Гульбарам Мусагазина отметила, что в документах есть вышки и за 8 млн. Тем не менее, их аренда вряд ли быстро окупится. Аренда одной вышки обойдется сотовым операторам в плату около 70 000 тенге в месяц.

- Я хочу уточнить, что государство строит эти антенно-мачтовые сооружения, потому что операторам связи не целесообразно вкладывать в это строительство, - уточнил депутат от партии "AMANAT" Серик МАНАСБАЕВ. - Но, так как жителям нужен интернет, мы будем сдавать эти вышки в аренду, чтобы в селах появился доступ к мобильной связи и интернету.

- Сотовые операторы в маленькие села сами не придут, - добавил Кашиев.

На внеочередной сессии 22 мая депутаты Костанайского областного маслихата единогласно поддержали выделение 182 млн тенге на строительство 8 антенно-мачтовых сооружений.

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