В этом году связь стандарта 4G запланировано наладить в 50 сельских населенных пунктах области. Сейчас мобильная связь плохого качества (стандартов 2G, 3G) - в 161 селе. О том, как решается проблема, рассказал сегодня, 6 мая, на совещании в облакимате руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ.

- Строительство антенно-мачтовых сооружений запланировано вести в партнерстве с операторами связи. По 19 селам подготовлены ПСД для этого, в том числе для 12 сел уже выделены 280 млн тенге на строительство, - отметил он.

По мере готовности антенн в селах операторы связи поэтапно будут установлены базовые станции стандарта 4G.

Строительство АМС требует выделения для них акиматами земельных участков, получения архитектурно-планировочных заданий, исполнения проектно-сметной документации с последующим прохождением экспертизы. На эти цели из областного бюджета выделено 225 млн тенге. Но районы ведут работу разными темпами. В одних - Амангельдинском, Карабалыкском, Сарыкольском - все пакеты ПСД уже получили положительные экспертные заключения. В Карасуском районе из шести АМС по пяти подготовлена проектно-сметная документация, в Жангельдинском из пяти - по четырем, в Камыстинском из трех - по двум, в районе Б. Майлина из четырех - по двум, в Костанайском из пяти - по одному.

- Алтынсаринскому, Аулиекольскому, Мендыкаринскому, Наурзумскому, Федоровскому районам и Аркалыку необходимо значительно ускорить эту работу, - сказал Кашиев, - окончательный срок получения ПСД с заключением экспертизы - 1 июля.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ спросил, почему до сих пор вообще не разработана проектно-сметная документация в Федоровском районе.

Аким района Тауба ИСАБАЕВ ответил, что «деньги поздно пришли». Однако глава региона возразил: «Для всех средства были заложены одинаково, без предпочтений».

Потом прояснилась другая причина.

- Компания «Костанайгражданпроект» выиграла конкурс, однако по Алтынсаринскому, Федоровскому, Аулиекольскому районам она затягивает исполнение, - проинформировал Кашиев. - Мы еженедельно проводим совещания, к проектировщикам есть претензии.

Аким области поручил «работать с ними, не сидеть просто так», потому что ПСД - начальная стадия работы, впереди еще конкурсы, а строительный сезон не такой уж длинный.

На сегодня по области из 492 сельских населенных пунктов связь хорошего качества, стандарта 4G, по официальным данным, имеется в 331 СНП.

Фото Бердіболата Көркембаева