ЧП произошло сегодня, 6 февраля, на территории строительства 19-этажного дома возле ресторана «Тобыл» по адресу ул. Толстого, 52 (будущий ЖК «Васильевский»). Сорвавшийся груз упал на кабину крана. Строительство здесь ведет ТОО «Елена Д».





Упавшим грузом повредило башенный кран на стройплощадке ЖК «Васильевский»/Кадр из видео

- Грузили корыто сзади на территории стройки, а несли через наш двор. Хорошо, у нас во дворе все не упало, - говорит автор видео. – Часть блоков попадали в наш двор. А если бы там машины стояли, или из машины кто-то выходил… Один кран уже упал на стройке, ничему не учит…

Жительница соседнего со стройплощадкой дома № 65 по ул. Каирбекова Наталья АРТЮШИНА уточнила «НГ», что в ее двор упали не строительные блоки, а утеплитель. Она видела, как упавший груз повредил строящийся дом.

Груз повредил часть строящегося ЖК «Васильевский»

- Поврежденного крана на месте ЧП уже нет. Видела, что в поддоне, который несли через наш двор, были кирпичи и утеплитель. К счастью, во двор к нам с корыта только стекловата упала! - рассказала Артюшина. - Был ли кто-то в кабине крана во время ЧП, не знаю. Но если бы был...

Упавшая емкость с грузом возле крана. Под ней видно утеплитель и кирпичи

Корреспондент «НГ» обратился за комментариями в ТОО «Елена Д» и управление ГАСК. Ждем ответа.

Во двор соседнего дома упали только куски утеплителя. К счастью



Ранее у ТОО «Елена Д» были конфликты с жильцами соседних домов, причем с самого начала строительства этого ЖК. Немало проблем жителям дома № 39 по ул. Темирбаева и управлению ГАСК принесло строительство этой же фирмой ЖК «Панорама Парк» по адресу ул. Темирбаева, 50.

30 ноября 2023 года на стройплощадке этого же ТОО возле дома № 130 по ул. Шевченко упал башенный кран. В итоге были повреждены два автомобиля, крановщик погиб. Вечером 30 ноября на встрече с жителями дома № 130 по ул. Шевченко аким Костаная Марат Жундубаев сказал, что на время следствия строительные работы нужно приостановить. И добавил: акимат запрещает ТОО "Елена Д" строить рядом с 11-этажным домом 19-этажный, как планировалось ранее и против чего активно протестовали местные жители. В итоге застройщик сам отказался от этой идеи.



20 декабря на брифинге в РСК корреспондент «НГ» спросил о расследовании причины ЧП на стройплощадке 30 ноября.

- Для точного определения причин ЧП на стройке нанята специализированная экспертная организация - ТОО "КостанайКранСервис", которая сейчас подготавливает экспертное заключение, - ответил руководитель отдела департамента Комитета промышленной безопасности по Костанайский области Серик УМУРЗАКОВ. - После получения этого заключения мы уже сделаем выводы и результатами поделимся со СМИ.

Фото Натальи АРТЮШИНОЙ