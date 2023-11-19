Самый высокий дом в Костанае по ул. Толстого, 32 (ЖК «Васильевский») растет буквально на глазах. Проектные 19 этажей все ближе, но количество жалоб на застройщика не уменьшается. В самом начале, когда забивали сваи, возмущались жильцы трехэтажки по ул. Толстого, 30, в которой появились трещины на стенах. Сейчас по разным причинам выдвигают претензии жильцы 8-этажного дома № 65 по ул. Каирбекова и 5-этажного дома № 61 по ул. Гоголя.

ЖК «Васильевский» по ул. Толстого, 32. С начала строительства на объекте было уже 5 проверок

«Жили нормальной жизнью»

Строительство началось в сентябре 2022 года. Жители дома по ул. Толстого, 30 тогда сообщали «НГ» о том, что процесс забивания свай может разрушить их трехэтажку. Прошел год, и возмущаться стали еще одни соседи костанайского «небоскреба».

Евгений Притула: «Мы считаем, что это рейдерский захват»

- Нашему дому уже 16 лет, до сегодняшнего момента мы жили нормальной жизнью, но, когда началось строительство по соседству, появилось много проблем, - рассказал «НГ» 14 сентября председатель ПТ «Каирбекова, 65» Евгений ПРИТУЛА. - Во-первых, строительство идет днем и ночью, что мешает нормальной жизни жителей дома. Также, чем выше становится дом, тем для нас опаснее: есть вероятность, что со строительной территории на нашу может что-то упасть.

По словам Притулы, ТОО «Елена Д» переносит ограждение территории, на которой идут строительные работы, на их придомовую территорию. Жильцы считают, что это рейдерский захват.

- У дома территория и так небольшая, а они хотят перенести забор еще ближе к нам на 1,5 м, - говорит председатель ПТ. - Интересно, как зимой к нашему дому будет подъезжать, например, скорая помощь или пожарная машина?! Я боюсь, что по мере строительства дома застройщику будет не хватать земли, которая ему отведена. И жители нашего дома наверняка столкнутся с еще большими проблемами.

Застройщик установил навес, но соседи все равно беспокоятся за свои автомобили

После обращения в городскую прокуратуру строители установили навес на забор, чтобы мусор и камни не попадали на автомобили (забор с навесом стоит на парковке, недалеко от строительных работ - «НГ»), но жильцы дома считают, что этого недостаточно. Еще одна претензия: расстояние между строящимся объектом и соседними зданиями, например, рестораном «Тобол», не соответствует санитарным нормам.

«Тут были пионы, розы и лилии»

Своя причина для недовольства у жителей дома № 61 по ул. Гоголя, хотя он находится на довольно большом расстоянии от стройки. Через двор прокладывают силовой кабель от подстанции к 19-этажке.

Болат Шаймердинов: «Когда копали траншеи, повредили корни деревьев»

- Траншеи прокопали возле стволов деревьев и повредили корни! - рассказал «НГ» Болат ШАЙМЕРДИНОВ. - Часть из них рабочие вырубили, они лежат вдоль траншеи. Рабочие говорили, что прокладывают оптический кабель, а на самом деле силовой. Недавно аналогично копали траншеи в Центральном сквере - сразу возбудили дело о порче зеленых насаждений. Можно же прорыть траншеи, не нанося ущерб природе!

- Я лет пять тут все выращивала: были пионы, розы и лилии. Все погибло! - добавляет Надежда КАРЕЛИНА. - Рабочих просила, чтобы не трогали наши цветники. Говорила, что покажу, как можно кабель проложить так, чтобы не трогать растения. А в итоге они экскаватор подогнали и все вырыли!

Ул. Гоголя, 61. При прокладке силового кабеля через двор перекопали цветники

Шаймердинов отмечает: около 5 лет назад здесь прокладывали электрокабель сотрудники ТОО «Ирина и К» и сделали аккуратно, не повреждая растений, восстановили асфальт.

- Мы боимся, что из-за прокладки силового кабеля в нашем доме не хватит электричества, его будет постоянно выбивать! - говорит пенсионер. - Выдержит ли наша подстанция такое напряжение, очень большой вопрос.

Что отвечает власть?

25 сентября 2023 года на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ответил на вопрос «НГ» о жалобах соседей на стройку.

Марат Жундубаев на вопрос «НГ» ответил, что рейдерского захвата не будет

- Проект этого дома прошел госэкспертизу, и документы у них в порядке. Что касается того, что у жильцов забрали территорию, не поставили навесы - это прерогатива управления ГАСК, - пояснил он. И заверил: - Рейдерского захвата территории им бояться не стоит, такого не будет. Но мы видим, что там проблема с парковочными местами. Поэтому застройщик должен найти ее решение.

На переписку с управлением государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) мы потратили месяц, так как полученные ответы потребовали уточнения и отправки нового запроса. В итоге получилась следующая картина.

Руководитель УГАСК Куандык ИСПЕРГЕНОВ подтвердил, что у ТОО «Елена Д» есть разрешение на строительство. Уведомление о начале СМР застройщик направил 1 февраля 2023 года. Испергенов сообщил, какие нормативно-правовые акты регулируют расстояние между зданиями, но не уточнил, какое именно расстояние от стройки до соседних зданий. «НГ» направила повторный запрос, но на этот вопрос нам так и не ответили.

В ответе поясняется, что за нарушение тишины после 22.00 предусмотрена ответственность по ст. 437 КоАП РК. Такие дела рассматривает полиция.

- Согласно п. 7.2.8 СН РК «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», подрядчик (генподрядчик), осуществляющий строительство, до начала любых видов работ ограждает строительную площадку и опасные зоны при производстве работ за ее пределами, - пояснил Испергенов. - Места прохода людей в пределах опасных зон оборудуются защитными ограждениями. Входы в строящиеся здания (сооружения) защищаются сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, выполняется под углом от 70° до 75°.

С начала строительства по обращениям жильцов соседних домов сотрудники управления провели несколько проверок.

- В июне 2022 года проведена внеплановая проверка, - пояснил Испергенов. - По ее результатам застройщик был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 316, ч. 2 ст. 321, ст. 463 и ч. 1 ст. 312 КоАП РК (строительство без ПСД, без технадзора, занятие предпринимательской деятельностью без разрешения, выполнение проектных работ с нарушением законодательства), а также внесено предписание об устранении выявленных нарушений с приостановлением строительно-монтажных работ.

В августе прошлого года ТОО вновь привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 462 КоАП РК за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований по предыдущему правонарушению.

В ноябре застройщик вновь не выполнил требования ГАСК и был привлечен к ответственности, а 30 января 2023 года ТОО «Елена Д» получило положительное заключение госэкспертизы.

В июне 2023 года застройщика привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 312 КоАП РК - за выполнение строительно-монтажных работ с нарушением законодательства. То есть без защитного козырька.

В октябре 2023 года поступило очередное обращение от горожан о неисполнении ТОО «Елена Д» предписания ГАСК, а также о несоблюдении техники безопасности при возведении новых этажей дома.

В октябре 2023 года сотрудники ГАСК констатировали: на стройке ЖК «Васильевский» есть защитные сетки

- По результатам проверки нарушения техники безопасности при возведении новых этажей (проведение монолитных бетонных работ) управлением нарушения не выявлены, - отметил Куандык Испергенов. - При производстве работ на высоте (монолитные бетонные работы) нижерасположенные места оборудуются соответствующими защитными устройствами «сетками». У застройщика они были.

В управлении отметили, что этот же застройщик неоднократно нарушал законодательство РК при строительстве дома № 50 по ул. Темирбаева. На что неоднократно жаловались жильцы соседнего дома № 39 по ул. Темирбаева.

- В отношении ТОО «Елена Д» в сентябре 2021 года управлением было возбуждено административное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 316, ст. 321 и ч. 1 ст. 463 КоАп РК (строительство без ПСД, технадзора, занятие предпринимательской деятельностью без регистрации - «НГ»), - напомнил руководитель управления ГАСК.

В итоге специализированный суд по административным правонарушениям Костаная привлек ТОО «Елена Д» к административной ответственности в виде штрафа.

Испергенов отметил, что сейчас ТОО устранило все нарушения.

Нарушаем, исправляем, строим дальше

Юрист ТОО «Елена Д» Елена МАРАР ответила на вопросы «НГ».

Елена Марар: «Причиненный вред несравним с принесенной нами пользой»

- Переносили ли сотрудники вашего ТОО забор на территорию дома № 65 по ул. Каирбекова?

- Да, ограждение мы переносили. Но на эту землю у нас в установленном законом порядке оформлен сервитут, где в дальнейшем будет благоустройство. Мы хотели перенести этот забор всего лишь на метр и именно для того, чтобы на жильцов соседнего дома ничего не падало. Но к нам вышла инициативная группа и устроила скандал. Они кричали, что у них есть документы, и просили нас показать свои. Они не давали нам строить. Я показала им постановление акимата о сервитуте, которое размещено на сайте акимата в общей доступности.

Мы дождались юриста гостиницы «Тобол», так как дом № 65 по ул. Каирбекова строил ее владелец. Среди жильцов его не было. Я объясняла им, что не может быть два права на земельный участок. Если у нас оформлен сервитут, то эта земля не может находиться в их частной собственности. С юристом мы поехали в земельный комитет, там специалист подтвердил, что у жильцов не оформлен кондоминиум и нет никаких прав на землю. В итоге мы решили не вступать с жильцами в конфликт и ограждение осталось на старом месте.

- А почему навес установили только после проверки ГАСК?

- В доме будет пять подъездов. Строятся они не одновременно: какую-то секцию мы строили раньше, какую-то позже. Поэтому строительство со стороны ул. Каирбекова временно не шло.

- Какое расстояние между строящимся домом и соседними зданиями? Соответствует ли оно строительным и санитарным нормам РК?

- Мы строим на основании рабочего проекта, который проходит госэкспертизу. Вопрос в проверке инсоляции, то есть того, насколько освещается строящийся объект. В рамках этого вопроса и проверяется расположение строящихся зданий, чтобы и мы, и нас не затеняли. Для этого мы заказываем топосъемку. И при разработке проекта исследованиям подвергаются все здания, которые расположены вокруг. Так как рабочий проект прошел госэкспертизу и получил положительное разрешение, все нормы соблюдены. То есть дом спроектирован таким образом, что его посадка соответствует всем нормам.

- Действительно ли сотрудники вашей компании ведут работы после 22.00?

- На каждое нарушение существует установленный госорганами порядок реагирования. И если мы работаем после 22.00, то нужно обращаться в полицию, соответственно, составляется протокол. Да, летом такое обращение поступало, сотрудники нашего ТОО заплатили штраф. Больше таких нарушений не было. Люди у нас работают в одну смену - до 18.00.

Летом строители заливали плиту-основание, там нужно непрерывно выливать примерно 100 бетоносмесителей, и останавливаться нельзя, потому что нельзя делать шов - плита может треснуть. Они приезжают с разных заводов, там тоже влияет человеческий фактор: кто-то на обед ушел, кто-то еще куда-то отлучился. Без разницы, строим мы в Казахстане или в Америке, на этом этапе нельзя останавливаться, это непрерывный процесс.

- Прокомментируйте жалобы жильцов дома № 61 по ул. Гоголя на повреждение растений в их дворе при проведении силового кабеля к строящемуся дому.

- Эту работу делают субподрядчики, их стоимость более 100 млн тенге. По сути, нас это заставили делать, ведь мы должны были взять этот кабель уже с готовой ТП (трансформаторная подстанция - «НГ»). Но так как сети уже все изношены, то нас просто «добровольно-принудительно» заставили делать этот кабель за наш счет. В итоге весь центр города получит новый силовой кабель. Жильцы соседних домов постоянно жалуются на отключение электричества. Но им, думаю, как раз повезло, что мы строим этот дом.

Мы меняем этот кабель от подстанции возле старого кладбища в районе Наримановского рынка, то есть ведем его практически через весь город. Люди должны понимать, что мы это фактически делать не обязаны. Там работают субподрядчики, и я не знаю, повредили они клумбы и деревья или нет, но, конечно, это возможно. Люди должны понимать, какие мы понесли затраты, и я думаю, что причиненный вред несравним с принесенной нами пользой.

- Эти работы были согласованы с жильцами дома?

- Есть схема прокладки кабеля, которая согласуется со всеми заинтересованными службами, такими как ГКП «Костанай-Су» и ГКП «КТЭК». То есть с теми сетями, которые мы можем повредить. Расстояние от Наримановки до строящегося дома в центре очень большое, по этому пути более 200 домов, поэтому согласование работ с жильцами домов не требуется.

- Вы или субподрядчик будете восстанавливать жильцам поврежденный цветник и другие растения?

- Мы проводили силовой кабель к дому № 50 по ул. Темирбаева через территорию городской больницы и восстановили все благоустройство. Думаю, что и там мы все восстановим после себя.

- Аким Костаная отмечал, что у вас есть проблема с парковочными местами. Как она решается?

- У нас предусмотрены подземный паркинг, надземная парковка. По нормам также мы можем охватить территорию в радиусе 250 м, на которой расположены городские парковки.

- «НГ» несколько раз писала о нарушении вашей компанией строительного законодательства РК при строительстве дома № 50 по ул. Темирбаева (ЖК «Панорама»). Почему вы нарушали закон и почему строительство до сих пор продолжается, несмотря на нарушения?

- Когда мы купили этот участок, то обнаружили старый фундамент еще одного блока горбольницы. Стали его демонтировать. На тот момент у нас еще не была готова экспертиза, поэтому нас оштрафовали, но по факту мы еще даже не начинали строительные работы. Мы устранили все нарушения и выполнили предписание ГАСК, поэтому работа продолжается.

Елена Марар сообщила, что строительство ЖК «Васильевский» должны завершить к концу 2024 года, ЖК «Панорама» планируют ввести в эксплуатацию уже в декабре 2023-го.

Корреспондент «НГ» побывал на обеих стройках: 14 ноября по ул. Толстого и 10 ноября по ул. Темирбаева и наблюдал, что работы вели уже после 18.00. Так что появление новых жалоб в акимат, ГАСК и полицию исключить нельзя. Так же, как и судебных разбирательств. И это только два объекта в жилом секторе Костаная. А что будет, когда начнется активная застройка всего старого города?

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