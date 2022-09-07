19-этажный жилой дом в центре Костаная - на ул. Толстого, между улицами 5 Апреля и Каирбекова - строит ТОО «Елена Д». Жители соседнего дома по ул. Толстого, 30 считают, что процесс забивания свай может разрушить их трехэтажку.

Руслан ЛАШЕНОВ живет в доме № 30 последние три года.

- В этом доме и так трещины были, а когда на соседнем участке забивают сваи, особенно, если сразу три машины работают, то наш дом как будто в зону пятибалльного землетресения попадает, - рассказал он «НГ». - Люстра трясется, посуда трясется, у кого-то полки падают.

- Эта сваезабивалка стояла напротив моего окна - просто как камера пыток, - добавляет Лариса МАЛЫШЕВА. - Невозможно так жить!





Жильцы обратились в городскую прокуратуру, та перенаправила их обращение в управление государственного архитектурно-строительного контроля. Это ведомство в июне провело внеплановое проверку и выяснило, что «строительство начато ТОО без направления соответствующего уведомления о начале производства строительно-монтажных работ». Кроме того, работы производились «без рабочего проекта и без соответствующего заключения экспертизы». Эти выводы отражены в постановлении специализированного суда по административным делам Костаная. 25 июля 2022 года ТОО «Елена Д» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 886 808 тенге. В решении суда также есть пункт о том, что работы должны быть приостановлены.

Штраф ТОО не стало обжаловать, но останавливать работы не собирается. Во время встречи корреспондента "НГ" с жильцами подошла юрист ТОО «Елена Д» Елены МАРАР и сообщила - к началу сентября сделано 70% работ по забиванию свай, завершить этот этап планируют до средины сентября.

- К сожалению, мы живем в таких сезонных условиях, что с наступлением отрицательных температур или дождей эти работы выполнять нельзя, так как это нарушит строительные нормы, - пояснила Марар. - То есть котлован и фундамент ни в коем случае нельзя залить водой. Поэтому, к сожалению, у нас очень короткий срок для строительства. По мнению людей, мы строим дом с нарушением закона. Но это не так! Никто же не будет строить такой дом без всякой документации.

- Мы жаловались в полицию, в департамент по ЧС, они нас отправляли друг к другу, а оказалось, что все необходимое есть в ГАСКе. Мы звонили судебному исполнителю, она в отпуске. Стройка идет, несмотря на решение суда, - возмущается житель дома № 30 Куаныш ШАЯХМЕТОВ. - Мы хотим, чтобы ТОО остановило стройку и дало нам проект. Чтобы мы могли сделать техобследование дома № 30 - станет ли наш дом аварийным или нет после окончания работ строителей. Мы не знаем, что делать. Хоть к президенту обращайся!

Жильцы утверждают: трещины в их доме после начала стройки по соседству увеличились

6 сентября руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции управления ГАСК Костанайскй области Суиниш БАЙБАКИРОВ прокомментировал «НГ» - ведомство знает о продолжении строительства и вновь обратилась в суд.

- В конце августа к нам вновь несколько раз обратились жители дома № 30, которые сообщили, что работы продолжаются, несмотря на наше предписание, - рассказал Байбакиров. - Мы вышли на внеплановую проверку, зафиксировали продолжение строительных работ. Составили административный протокол и отправили его в суд. Если суд согласится с нашими доводами, то по закону возможно приостановить деятельность ТОО «Елена Д». Мы будем ходатайствовать об этом, так как это ТОО неоднократно нарушает законодательство.

А в подъездах и квартирах начала отваливаться штукатурка

На встрече с жильцами Елена Марар в ответ на претензии жителей отвечала, что уже через несколько дней проблемы с документами будут устранены. Сказала, что ТОО пыталось выкупить квартиры в доме № 30 и расселить жильцов, но от переговоров отказались владельцы магазинов на первом этаже.

- У вас неправильная информация - у нас есть проектно-сметная документация, вы можете приехать в наш офис и мы ее продемонстрируем, - сказала Марар жильцам. - Я вам, как юрист, хочу объяснить - вы выбрали неправильный способ защиты своих прав. У нас на днях будет готова вся документация. И это строительство все равно продолжится. Согласно строительным нормам, мы имеем право забивать сваи, если в диаметре 20 метров имеются строения. Мы же не шалашик строим, а многоэтажный дом. Я ваш друг и хочу объяснить, как вам действовать. Вы обратились в ГАСК, на тот момент наша ПСД не прошла госэкспертизу. За это нас оштрафовали. Но, по существу, мы получим скоро заключение и будем строить на законных основаниях. То есть, вам это ничего не даст в итоге. Вам нужно добиваться того, чтобы ваш дом признали аварийным.

- Вас привлекли к административной ответственности, но строительство продолжается. Вы можете ответить, почему так? - спросил корреспондент «НГ».

- Не можем ответить, но прав жильцов это никак не касается, - ответила Марар.

Жильцы с таким предложением не согласились. Они считают, что если их дом признают аварийным, то расселять будут в арендное жилье. А менять свои метры на чужие никто не хочет.

Корреспондент «НГ» встречался с жителями дома № 30 в четверг, 1 сентября. Как собщил Руслан Лашенов 6 сентября, забивание свай продолжается.

Фото Ксении РЕБИК