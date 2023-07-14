На скамье подсудимых, помимо главного врача Владимира МИХАЙЛЕНКО, его коллеги - лаборант Зелда ХАКИМОВА и наркологи Евгений СОМУСЕВ и Ромуте МАЛАДАУСКАЙТЕ. Все четверо обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и подделке документов. Процесс по делу прошел сегодня, 14 июля, в суде №2 областного центра.

- 11 марта 2023 года патрульная полиция остановила водителя Шамаранова, он был в состоянии алкогольного опьянения, его отправили на освидетельствование, - сообщил гособвинитель Даурен ДЕРБИСОВ. - Молодоускайте и Сомусев констатировали алкоголь в крови в количестве 0,9 промилле, Хакимова подготовила документы об этом. Однако, позже Шамаранов через знакомых обратился в Центр и результаты снизили с 0,9 до 0,4 промилле, что позволило Шамаронову избежать административной ответственности в виде лишения прав на 7 лет.

По словам гособвинителя, все четверо знали, что идут на подлог документов, действовали через Михайленко. В деле фигурируют еще два случая, когда подсудимые из пьяных сделали трезвых.

Также прокурор сообщил, что подсудимые попросили о заключении процессуального соглашения о полном признании вины.

- Гражданский иск по делу не заявлялся, ущерба не было, поэтому прошу заключить процессуальное соглашение и назначить Михайленко 2 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, - сказал гособвинитель. - Сомусеву и Хакимовой по 1,5 года ограничения свободы, Маладаускайте - 1 год ограничения свободы.

Все подсудимые сказали, что больше добавить им нечего и процессуальное соглашение было заключено.

Примечательно, что в деле нет ни слова о денежном вознаграждении, и непонятно, зачем подсудимые рисковали карьерой и честным именем, подделывая документы, объявляя пьяных людей трезвыми.

- Денег в деле не было, - коротко сообщил журналистам гособвинитель Даурен Дербисов.

- Помогали по доброте душевной, - сказал один из адвокатов.

- Помимо денег, у людей есть еще связи, - добавил другой.

Фамилии нарушителей, которые захотели стать трезвенниками - Шамаранов и Исергепов - довольно распространенные. Какие у них могут быть связи, в обвинении не прозвучало, но сообщалось, что заступались за них друзья и родственники. И выходили не напрямую на главного врача, а на сотрудников Центра.

Приговор по этому делу будет оглашен 17 июля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ