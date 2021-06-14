Ставшее принципиальным противостояние представляющих группу «D» сборных Англии и Хорватии открыло третий игровой день чемпионата Европы.

Именно хорваты в полуфинале ЧМ-2018 нанесли поражение англичанам. А если окунуться в историю, то можно вспомнить, что осенью 2007 года те же хорваты переиграли сборную Англии здесь, в Лондоне на этом же стадионе «Уэмбли», не пустив их в финальную часть ЕВРО-2008. Тогда место англичан заняли российские футболисты, завоевавшие в итоге бронзовые медали.

Гол Рахима Стерлинга принес минимальную победу сборной Англии над командой Хорватии / Фото footboom.kz

Никогда не одерживавшая побед в стартовом матче европейского первенства сборная Англии с первых минут встречи буквально прижала соперника к их воротам. В паре моментов англичане были близки к успеху, но вначале мяч после удара Фила Фодена попал в штангу, а затем хорватский голкипер Доминик Ливакович спас свою сборную после удара Келвина Филлипса. К середине первого тайма темп игры заметно упал, и она приняла спокойный характер.

В таком же русле начался и второй тайм. И все же на 57-й минуте Рахим Стерлинг сумел вывести англичан вперед, пробив в касание мимо вратаря.

Этот гол, как оказалось, стал победным. Стоит отметить, что за 8 минут до финального свистка в составе сборной Англии на поле появился полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, ставший в свои 17 лет и 349 дней самым юным игроком чемпионатов Европы.

В третий раз в своей истории играющая в чемпионате Европы сборная Австрии собиралась сделать уже на старте ЕВРО-2020 задел на первый свой выход из групповой стадии. Ее первым соперником по группе «С» стала сборная Северной Македонии, для которой за ее 27-летнюю историю матч в Бухаресте (Румыния) стал дебютным в чемпионатах континента.

Австрийцы после стартового натиска македонцев постепенно завладели инициативой. А на 18-й минуте Марсель Забитцер сделал с левого края диагональный прострел, на который откликнулся Штефан Лайнер, с угла вратарской площадки подрезав мяч в ворота Столе Димитриевски.

Пропустив гол, сборная Северной Македонии стала больше владеть мячом. А через десять минут 37-летний нападающий Горан Пандев воспользовался ошибкой австрийского голкипера Даниэля Бахманна, не удержавшего в руках мяч при перехвате, и поразил пустые ворота. Забив гол, Пандев дважды вписал себя в историю, став не только автором первым забитого мяча национальной сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы, но и став вторым самым возрастным (37 лет и 321 день) автором забитого мяча в истории ЕВРО после нападающего сборной Австрии Ивицы Вастича, который на ЕВРО-2008 забил в ворота сборной Польши в возрасте 38 лет и 257 дней.

Нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев стал вторым самым возрастным автором гола на чемпионате Европы / Фото footboom.kz

На 78-й минуте вышедший на замену нападающий Михаэль Грегорич сыграл на опережение после прострела Давида Алабы и вывел сборную Австрии вперед, став при этом автором юбилейного 700-го гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. За минуту до финального свистка также вышедший на замену австриец Марко Арнаутович закрепил успех своей сборной третьим голом.

А в нидерландской столице Амстердаме сборная этой страны, являющаяся главным фаворитом группы «С», на поле стадиона имени Йохана Кройфа принимала сборную Украины. Этот матч стал пока самым результативным в чемпионате.

Сборные Нидерландов и Укрины забил в одном тайме пять голов / Фото sport-express.ru

В первом тайме обе команды, продемонстрировав атакующий футбол, результата не добились. Открыл счет полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум, к которому на 52-й минуте отскочил мяч, отбитый украинским вратарем Георгием Бущаном. Через семь минут Вут Вегхорст удвоил преимущество своей сборной. Но на 75-й и 79-й минутах сборная Украины восстановила равновесие усилиями Андрея Ярмоленко, точно пробившего издалека, и Романа Яремчука, после подачи Руслана Малиновского пробившего головой из района 11-метровой отметки мимо голкипера Мартена Стекеленбурга - 2:2.

И все же Дензел Думфрис принес победу сборной Нидерландов, после подачи на дальнюю штангу Натана Аке закрутившего со «второго этажа» головой мяч, который от перчаток Бущана залетел в ворота.

Сегодня в 19:00 на национальном футбольном стадионе Шотландии «Хэмпден Парк», построенном в Глазго еще в 1903 году, встречаются сборные Шотландии и Чехии, представляющие группу «D». В 22:00 стартует группа «Е» - на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (Россия) сыграют сборные Польши и Словакии. А в 01:00 сборные Испании и Швеции проведут матч первого тура на поле Олимпийского стадиона в Севилье (Испания).