EURO-2020: где смотреть прямые трансляции матчей чемпионата Европы по футболу
Сергей БИРКЛЕ
В ночь с 11 на 12 июня в Риме (Италия) стартует чемпионат Европы по футболу. В матче-открытия турнира на стадионе «Олимпико» сыграют сборные Турции и Италии. Чемпионат, который из-за пандемии был перенесен с 2020 на 2021 год, продлится ровно месяц и завершится в ночь с 11 на 12 июля.
Фото ru.uefa.com
Сборные 24 стран, прошедшие в финальную стадию EURO-2020, разделены на 6 групп. Впервые в 60-летней истории проведения чемпионатов Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).
Болельщики смогут посмотреть все игры континентального первенства в прямом эфире на двух казахстанских телеканалах - «Qazaqstan» и «Qazsport», а также на российских каналах «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ».
Расписание прямых трансляции матчей в эфире телеканалов (с указанием начала матча по костанайскому времени):
12 июня
01:00 - Группа А: Турция - Италия («Qazaqstan», «Qazsport», «Первый канал»)
19:00 - группа А: Уэльс - Швейцария («Qazsport», «Матч ТВ»)
22:00 - группа В: Дания - Финляндия («Qazaqstan», «Матч ТВ»)
13 июня
01:00 - группа В: Бельгия - Россия («Qazaqstan», «Россия 1»)
19:00 - группа D: Англия - Хорватия («Qazaqstan», «Россия 1»)
22:00 - группа C: Австрия - Северная Македония («Qazaqstan», «Матч ТВ»)
14 июня
01:00 - группа C: Нидерланды - Украина («Qazsport», «Первый канал»)
19:00 - группа D: Шотландия - Чехия («Qazsport», «Матч ТВ»)
22:00 - группа E: Польша - Словакия («Qazsport», «Матч ТВ»)
15 июня
01:00 - группа E: Испания - Швеция («Qazaqstan», «Первый канал»)
22:00 - группа F: Венгрия - Португалия («Qazsport», «Матч ТВ»)
16 июня
01:00 - группа F: Франция - Германия («Qazaqstan», «Первый канал»)
19:00 - группа В: Финляндия - Россия («Qazaqstan», «Первый канал»)
22:00 - группа А: Турция - Уэльс («Qazsport», «Матч ТВ»)
17 июня
01:00 - группа А: Италия - Швейцария («Qazaqstan», «Россия 1»)
19:00 - группа C: Украина - Северная Македония («Qazsport», «Матч ТВ»)
22:00 - группа В: Дания - Бельгия («Qazaqstan», «Россия 1»)
18 июня
01:00 - группа C: Нидерланды - Австрия («Qazsport», «Матч ТВ»)
19:00 - группа E: Швеция - Словакия («Qazsport», «Матч ТВ»)
22:00 - группа D: Хорватия - Чехия («Qazaqstan», «Россия 1»)
19 июня
01:00 - группа D: Англия - Шотландия («Qazaqstan», «Первый канал»)
19:00 - группа F: Венгрия - Франция («Qazsport», «Россия 1»)
22:00 - группа F: Португалия - Германия («Qazaqstan», «Первый канал»)
20 июня
01:00 - группа E: Испания - Польша («Qazaqstan», «Первый канал»)
22:00 - группа А: Швейцария - Турция («Qazsport», «Матч ТВ»)
22:00 - группа А: Италия - Уэльс («Qazaqstan», «Россия 1»)
21 июня
22:00 - группа C: Северная Македония - Нидерланды («Qazsport»,
22:00 - группа C: Украина - Австрия («Qazaqstan», «Матч ТВ»)
22 июня
01:00 - группа В: Россия - Дания («Qazaqstan», «Первый канал»)
01:00 - группа В: Финляндия - Бельгия («Qazsport», «Матч ТВ»)
23 июня
01:00 - группа D: Хорватия - Шотландия («Qazsport», «Матч ТВ»)
01:00 - группа D: Чехия - Англия («Qazaqstan», «Первый канал»)
22:00 - группа E: Словакия - Испания («Qazsport», «Матч ТВ»)
22:00 - группа E: Швеция - Польша («Qazaqstan», «Матч ТВ»)
24 июня
01:00 - группа F: Португалия - Франция («Qazaqstan», «Матч ТВ»)
01:00 - группа F: Германия - Венгрия («Qazsport», «Матч ТВ»)
26 июня
22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)
27 июня
01:00 - 1/8 финал («Qazsport»)
22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)
28 июня
01:00 - 1/8 финал («Qazsport»)
22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)
29 июня
01:00 - 1/8 финал («Qazsport»)
22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)
30 июня
01:00 - 1/8 финал, («Qazsport»)
2 июля
22:00 - 1/4 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)
3 июля
01:00 - 1/4 финал («Qazaqstan)
22:00 - 1/4 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)
4 июля
01:00 - 1/4 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)
7 июля
01:00 - 1/2 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)
8 июля
01:00 - 1/2 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)
12 июля
01:00 - Финал («Qazaqstan», «Qazsport»)
Показ матчей плей-офф на российских каналах будет определятся по мере выявления участников этапа «на вылет».
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