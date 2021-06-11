В ночь с 11 на 12 июня в Риме (Италия) стартует чемпионат Европы по футболу. В матче-открытия турнира на стадионе «Олимпико» сыграют сборные Турции и Италии. Чемпионат, который из-за пандемии был перенесен с 2020 на 2021 год, продлится ровно месяц и завершится в ночь с 11 на 12 июля.

Фото ru.uefa.com

Сборные 24 стран, прошедшие в финальную стадию EURO-2020, разделены на 6 групп. Впервые в 60-летней истории проведения чемпионатов Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи будут сыграны в 11 городах: Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Копенгаген (Дания), Глазго (Шотландия), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Санкт-Петербург (Россия), Севилья (Испания).

Болельщики смогут посмотреть все игры континентального первенства в прямом эфире на двух казахстанских телеканалах - «Qazaqstan» и «Qazsport», а также на российских каналах «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ».

Расписание прямых трансляции матчей в эфире телеканалов (с указанием начала матча по костанайскому времени):

12 июня

01:00 - Группа А: Турция - Италия («Qazaqstan», «Qazsport», «Первый канал»)

19:00 - группа А: Уэльс - Швейцария («Qazsport», «Матч ТВ»)

22:00 - группа В: Дания - Финляндия («Qazaqstan», «Матч ТВ»)

13 июня

01:00 - группа В: Бельгия - Россия («Qazaqstan», «Россия 1»)

19:00 - группа D: Англия - Хорватия («Qazaqstan», «Россия 1»)

22:00 - группа C: Австрия - Северная Македония («Qazaqstan», «Матч ТВ»)

14 июня

01:00 - группа C: Нидерланды - Украина («Qazsport», «Первый канал»)

19:00 - группа D: Шотландия - Чехия («Qazsport», «Матч ТВ»)

22:00 - группа E: Польша - Словакия («Qazsport», «Матч ТВ»)

15 июня

01:00 - группа E: Испания - Швеция («Qazaqstan», «Первый канал»)

22:00 - группа F: Венгрия - Португалия («Qazsport», «Матч ТВ»)

16 июня

01:00 - группа F: Франция - Германия («Qazaqstan», «Первый канал»)

19:00 - группа В: Финляндия - Россия («Qazaqstan», «Первый канал»)

22:00 - группа А: Турция - Уэльс («Qazsport», «Матч ТВ»)

17 июня

01:00 - группа А: Италия - Швейцария («Qazaqstan», «Россия 1»)

19:00 - группа C: Украина - Северная Македония («Qazsport», «Матч ТВ»)

22:00 - группа В: Дания - Бельгия («Qazaqstan», «Россия 1»)

18 июня

01:00 - группа C: Нидерланды - Австрия («Qazsport», «Матч ТВ»)

19:00 - группа E: Швеция - Словакия («Qazsport», «Матч ТВ»)

22:00 - группа D: Хорватия - Чехия («Qazaqstan», «Россия 1»)

19 июня

01:00 - группа D: Англия - Шотландия («Qazaqstan», «Первый канал»)

19:00 - группа F: Венгрия - Франция («Qazsport», «Россия 1»)

22:00 - группа F: Португалия - Германия («Qazaqstan», «Первый канал»)

20 июня

01:00 - группа E: Испания - Польша («Qazaqstan», «Первый канал»)

22:00 - группа А: Швейцария - Турция («Qazsport», «Матч ТВ»)

22:00 - группа А: Италия - Уэльс («Qazaqstan», «Россия 1»)

21 июня

22:00 - группа C: Северная Македония - Нидерланды («Qazsport»,

22:00 - группа C: Украина - Австрия («Qazaqstan», «Матч ТВ»)

22 июня

01:00 - группа В: Россия - Дания («Qazaqstan», «Первый канал»)

01:00 - группа В: Финляндия - Бельгия («Qazsport», «Матч ТВ»)

23 июня

01:00 - группа D: Хорватия - Шотландия («Qazsport», «Матч ТВ»)

01:00 - группа D: Чехия - Англия («Qazaqstan», «Первый канал»)

22:00 - группа E: Словакия - Испания («Qazsport», «Матч ТВ»)

22:00 - группа E: Швеция - Польша («Qazaqstan», «Матч ТВ»)

24 июня

01:00 - группа F: Португалия - Франция («Qazaqstan», «Матч ТВ»)

01:00 - группа F: Германия - Венгрия («Qazsport», «Матч ТВ»)

26 июня

22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)

27 июня

01:00 - 1/8 финал («Qazsport»)

22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)

28 июня

01:00 - 1/8 финал («Qazsport»)

22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)

29 июня

01:00 - 1/8 финал («Qazsport»)

22:00 - 1/8 финал («Qazaqstan»)

30 июня

01:00 - 1/8 финал, («Qazsport»)

2 июля

22:00 - 1/4 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)

3 июля

01:00 - 1/4 финал («Qazaqstan)

22:00 - 1/4 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)

4 июля

01:00 - 1/4 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)

7 июля

01:00 - 1/2 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)

8 июля

01:00 - 1/2 финал («Qazaqstan», «Qazsport»)

12 июля

01:00 - Финал («Qazaqstan», «Qazsport»)

Показ матчей плей-офф на российских каналах будет определятся по мере выявления участников этапа «на вылет».