Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян может продолжить работу в клубе российской премьер-лиги. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Фото: ФК "Тобол"©

В случае успешных переговоров, которые намечены на 15 июня, Бабаян будет помогать болгарскому специалисту Станимиру Стойлову в ФК "Нижний Новгород".

Казахстанский тренер был ассистентом Стойлова в "Астане" в сезонах 2014-2018 и в сборной Казахстана. Предполагается, что в российском клубе он будет исполнять те же функции.

Напомним, вчера, 13 июня, "Тобол" сыграл вничью с лидером чемпионата "Астаной" - 1:1. Отрыв в турнирной таблице между командами всего три очка.

Бабаян возглавляет "Тобол" с декабря 2019 года, с которым завоевал "серебро" КПЛ-2020 и победил в Суперкубке Казахстана-2021. Сейчас костанайцы занимают второе место в чемпионате Казахстана.