Не иначе как «золотым» матчем окрестили специалисты центральную встречу первого после перерыва тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги между столичной «Астаной» и костанайским «Тоболом».

Фото: ФК "Астана"©

В случае победы костанайцев в Нур-Султане команды бы сравнялись по набранным очкам и в чемпионат вернулась интрига. Этом матч был еще интересен тем, что в «Астане» самая лучшая атакующая линия, результатом действий которой стали 32 забитых в ворота соперником мяча, а в «Тоболе» - самая лучшая защита, с помощью которой Александр Мокин пропустил всего 8 мячей.

Матч первого круга сезона 2021 года не выявил победителя и завершился со счетом 1:1. А всего в рамках чемпионатов страны команды встречались до этого 30 раз, «Астана» выходила победителем в 16 матчах, а «Тобол» побеждал в шести, причем ни разу не сделал этого в Нур-Султане.

Костанайский клуб пошел вперед с самого начала встречи и уже на 5-й минуте был близок к успеху, когда полузащитник национальной сборной Гвинеи-Бисау Тони Силва справа с линии штрафной площади сделал навес в центр, откуда сербский нападающий Неманья Николич с подступов к вратарской площадки пробил в прыжке головой, но мяч пролетел рядом с левой от голкипера стойкой ворот.

Именно с этой точки повторил удар лучший бомбардир «Тобол» на 29-й минуте с той лишь разницей, что навесную передачу справа выполнил Самат Жарынбетов, а Николич пробил в правый от Дмитрия Непогодова нижний угол и мяч влетел в сетку ворот.

Однако удержать преимущество до перерыва гостям не удалось. На 44-й минуте полузащитник «Астаны» из Армении Тигран Барсегян пробросил мяч себе на ход, войдя слева в штрафную площадь костанайцев и был сбит капитаном «Тобола» Асхатом Тагыбергеном. Пенальти четко реализовал лучший бомбардир столичного клуба и чемпионата РК, хорватский полузащитник Марин Томасов, забивший девятый гол.

Во втором тайме, несмотря на все старания обеих команд, счет не изменился. Также не изменилась и ситуация в верхней части турнирной таблицы – «Астана» лидирует, набрав 35 очков, а «Тобол» по-прежнему отстает на 3 очка. Правда, к дуэту лидеров на два очка приблизился алматинский «Кайрат», переигравший под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Кекера в гостях «Тараз» (2:0).

В XVI туре 19 июня «Тобол» примет на своем поле талдыкорганский «Жетысу».