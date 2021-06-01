Первый день лета стал последним игровым днем группового этапа проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею с шайбой. Наибольшее внимание со стороны казахстанских болельщиков было приковано к матчу между сборными Канады и Финляндии. Именно в нем решалось, сможет ли сборная Казахстана продолжить участие в чемпионате на стадии плей-офф.

Оливер Каски реализует послематчевый буллит. Фото AFP

Напомним, что накануне казахстанские хоккеисты упустили гарантированную возможность впервые в истории выйти в плей-офф, проиграв сборной Норвегии (1:3).

Турнирная ситуация сложилась таким образом, что сборная Канады, отстававшая от команды Казахстана на одно очко, но одержавшая победу в очном поединке, могла вытеснить нашу сборную из квартета сильнейших в группе, не проиграв финским хоккеистам в основное время.

Матч Канада - Финляндия был стартовым в программе заключительного игрового дня группового этапа. Канадцы уже на второй минуте первого периода открыли счет, который финны сравняли ровно через период - на второй минуте второй двадцатиминутки. На 29-й минуте канадцы вновь вышли вперед, но их соперники сравняли счет за четыре минуты до окончания основного времени. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, принесшую победу сборной Финляндии.

Но сборная Канады добилась в этом матче главного - заработала одно очко и вышла, таким образом, вместе с командами США и Финляндии в четвертьфинал. Судьба четвертой путевки в плей-офф решится в матче Германия - Латвия, который завершится поздно ночью, и победитель которого займет третье место в группе, а сборная Казахстана автоматически опустится на пятое место.