На проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею с шайбой начались игры заключительного седьмого тура группового этапа.

Александр Шин пытается уйти от защитников сборной Норвегии

Сборная Казахстана, после четырех побед в шести предыдущих матчах в группе «В», стала одним из претендентов на выход в четвертьфинал чемпионата. Для этого ей надо было обыграть в основное время одного из аутсайдеров группы - сборную Норвегии.

Счет в матче открыли казастанские хоккеисты. Сделал это на 16-й минуте Дмитрий Шевченко, которого вывел на рандеву с норвежским голкипером перехвативший шайбу в своей зоне Виктор Сведберг.

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Во втором периоде казахстанцы смотрелись убедительно, а норвежцы отбивались от опасных атак соперника, но, к счастью для них, шайба так и не залетела в ворота Хенрика Хеукеланна. Более того, сборная Норвегии сумела реализовать свое единственное заработанное в этой двадцатиминутке большинство, и после удаления Ивана Степаненко Томас Валькве Ольсен сравнял счет.

Уже на старте заключительного периода Стефан Эспеланн вывел сборную Норвегии вперед, а за минуту до окончания основного времени счет стал 3:1 в пользу Норвегии. Автором гола стал Матис Олимб после паса своего брата Кен-Андре.

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Таким образом, сборная Казахстана упустила отличную возможность впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Теперь судьба подопечных Юрия Михайлиса зависит от исхода матча между сборными Канады и Финляндии, в котором сборную Казахстана устроит только победа финских хоккеистов в основное время.

А положение команд в турнирной таблице группы «В» пока выглядит следующим образом: Финляндия - 15 очков (6 матчей), США - 15 (6), Казахстан - 10 (7), Германия - 9 (6), Канада - 9 (6), Латвия - 9 (6), Норвегия - 8 (7), Италия - 0 (6).

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