После триумфального выступления в Дубае (ОАЭ) на чемпионате Азии по боксу женской сборной Казахстана, завоевавшей восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль, не менее успешного результата ждали болельщики и специалисты от мужской команды.

Финал весовой категории до 91 кг: Василий Левит (Казахстан) - Санжит (Индия) / Фото sports.kz

Однако понедельник, 31 мая, стал тяжелым для казахстанских боксеров. Из пяти вышедших в финал спортсменов, никому не удалось подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета, в том числе и воспитаннику костанайского бокса Василию Левиту, представляющему в последние годы столицу Казахстана.

Поражение в финале весовой категории до 91 кг серебряного призера Олимпийских игр, бронзового призера чемпионата мира, трехкратного чемпиона Азии боксеру из Индии Санжиту стало неожиданностью для многих. В первом раунде индийский спортсмен хорошо использовал свое преимущество в росте, пробивая с дальней дистанции и заставляя Василия Левита активизироваться в ближнем бою, что у казахстанца порой неплохо получалось. Во втором раунде наш боксер стал атаковать значительно чаще, а его соперник в основном работал встречными ударами. В третьем раунде пошел открытый бокс с большим количеством ударов, которые точнее наносил Левит. Однако для победы в бою, по решению судей, этого оказалось недостаточным.

Таким образом, экс-костанаец к своим трем золотым медалям чемпионата континента добавил серебряную награду.

Остальные казахстанские финалисты уступили в своих поединках боксерам из Узбекистана.

Самый молодой финалист чемпионата Азии 18-летний Даниял Сабит (до 49 кг) из Уральска проиграл свой бой единогласным решением судей Нодиржону Мирзахмедову, в активе которого уже была золотая медаль чемпионата Азии 2019 года.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер чемпионата Азии Аблайхан Жусупов (до 69 кг) из Караганды встретился в финале с Бобо-Усмоном Батуровым. Бой был остановлен уже в первом раунде из-за рассечения у Жусупова.

Абильхан Аманкул (до 75 кг) из Жамбылской области, являющийся серебряным призером чемпионата мира и бронзовым призером чемпионата Азии, отправил во втором раунде своего соперника - Саиджамшидома Джафарова в нокдаун, но в итоге уступил ему раздельным решением судей.

В третий раз подряд в финале чемпионатов Азии Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг) из Кызылординской области встречался с Баходиром Джалоловым и в третий раз уступил ему «золото».

Обладателем бронзовой медали ранее стал Сакен Бибосынов (до 52 кг) из Туркестанской области.

Наши ближайшие соседи - боксеры Узбекистана завоевали шесть золотых медалей, а также одну серебряную и три бронзовые.