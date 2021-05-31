В Дубае (ОАЭ) настала пора решающих поединков чемпионата Азии по боксу среди мужчин и женщин. Первыми финальные поединки провели женщины. Причем в десяти боях за чемпионские титулы выступили девять казахстанок.

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К сожалению, не удалось завоевать первое место представительнице Костаная Владиславе Кухте (тренер Агзам Барлыбаев). В финале весовой категории до 57 кг она уступила единогласным решением судей спортсменке из Узбекистана Ситоре Турдибековой и стала обладательницей серебряной медали.

В весовой категории до 60 кг честь Казахстана защищала представляющая столицу республики Римма Волосенко, начинавшая свой путь в большой спорт в Костанае, в секции по восточным единоборствам под руководством Шокана Нургалиева, а затем перешедшая в бокс к известному костанайскому тренеру Николаю Когатько. В финале чемпионата Азии она уже в первом раунде нокаутировала Хусватун Хасанах из Индонезии.

Всего же казахстанские спортсменки завоевали в Дубае восемь золотых наград.

Чемпионкой Азии в категории до 48 кг стала Алуа Балкибекова из Жамбылской области, выигравшая раздельным решением судей у Гуласал Султаналиевой из Узбекистана.

Семикратная чемпионка Казахстана, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Назым Кызайбай (до 51 кг) из Алматы раздельным решением судей смогла победить настоящую легенду женского бокса - шестикратную чемпионку мира Мэри Ком (Индия).

Еще одна чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Дина Жоламан (до 54 кг) из Акмолинской области была сильнее Ситоры Шогдаровой из Узбекистана.

Бронзовый призер чемпионатов мира и Азии 2019 года Милана Сафронова (до 64 кг) из Сарани (Карагандинская область) выиграла единогласным решением судей у Лалбуатсаихи из Индии.

Чемпионка мира (2016 г.), серебряный призер чемпионата Азии (2017 г.), заслуженный мастер спорта Валентина Хальзова (до 69 кг) из Нур-Султана единогласным решением судей победила Навбахор Хамидову (Узбекистан).

Фариза Шолтай (до 81 кг) из Шымкента в третьем раунде отправила в нокдаун Сохибу Рузметову из Узбекистана и единогласным решением судей завоевала чемпионский титул.

Восьмое «золото» в копилку женской сборной принесла десятикратная чемпионка Казахстана Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) из Нур-Султана, выигравшая в финале раздельным решением судей у Анупамы из Индии.

Бронзовую медаль на счету заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпиады-2012 в Лондоне Марины Вольновой (до 75 кг) из Нур-Султана.

Таким образом, все десять принявших участие в чемпионате Азии казахстанок завоевали на нем награды. Второе место у сборной Узбекистана - 1 золотая, 5 серебряных и 2 бронзовые медали, а третье стала команда Индии - 1 золотая, 3 серебряные и 6 бронзовых.

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Ерик АЛГАБЕК после финальных поединков поздравил всех казахстанцев с победами:

- Девочки показали хорошее выступление и еще раз подтвердили, что Казахстан является боксерской державой.