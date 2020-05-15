Дожди, возможен град - какую погоду в Костанае и области обещают синоптики на выходные

По прогнозу синоптиков дожди можно ждать и на выходных. В субботу, 16 мая, на территории Костанайской области переменная обланость, днём местами дождь и гроза, ночью и утром вероятен туман. Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15, на севере региона +7 градусов, днём +18...+23, местами +26 градусов.

В Костанае в субботу переменная облачность без осадков. Порывы юго-западного ветра может достигать днём до 18 м/с. Температура ночью 10-12, днём 20-22 градуса выше ноля.

В воскресенье, 17 мая, по области облачно, местами дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха такая же, как в субботу. В областном центре 17 мая облачно, временами дождь. Ночью +11...+13, днём +17...+19 градусов.

- В понедельник, 18 мая, по Костанайской области облачно, местами дождь, гроза, шквал, возможен град, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер юго-восточный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на западе +7, днём +15...+20, на юге +23 градуса.

В областном центре 18 мая облачно, ночью возможны дождь и гроза, днём сильный дождь. Порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днём 15-17 градусов выше нуля.