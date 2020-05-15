Родных погибшего солдата из Федоровского района просят отозваться поисковики, чтобы отдать его личный медальон

Об этом «Нашей Газете» сообщил заместитель председателя Казахской национально-культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШЕВ. Рядовой Куанышбай Даутов погиб в 1942 году в Смоленской области.

Останки красноармейца были подняты участниками московского поискового отряда «Обелиск». Причем поисковикам удалось выяснить, что поначалу Даутов ошибочно считался похороненным - после гибели 14 августа 1942 года - в деревне Шейки Темкинского района Смоленской области. На самом деле место его захоронения было обнаружено западнее деревни Семеновское того же района. Вместе с останками бойца был поднят и его личный солдатский медальон, что помогло прояснить подлинную воинскую судьбу Куанышбая Даутова.

Красноармеец был 1911 года рождения, до войны проживал в колхозе «Сведловск» (так написано в документе) Пешковского района Кустанайской области Казахской ССР. Сейчас это Федоровский район, в котором имеется Пешковский сельский округ.

Даутов был рядовым, стрелком, воевал на Западном фронте в составе 120-й отдельной стрелковой бригады 7-го гвардейского стрелкового корпуса.

Поисковики указывают также, что фронтовик имел семью: называют имя супруги, но оно, скорее всего, искажено - Даутова Уразум. Родным убитого красноармейца они готовы передать его личный медальон, папку с документами солдата, а также показать место современного захоронения останков в братской могиле на Поле Памяти деревни Овсянники Темкинского района Смоленской области.

Родные или люди, которые что-то знают о них, могут обратиться к волонтеру Розе Фаттаховой по телефону 8-903-089-75-79 или по электронному адресу roza-fattahova@mail.ru. Либо сообщить сведения в редакцию «НГ», мы поможем связаться с поисковиками.