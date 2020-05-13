Дожди и грозы, местами шквал: погода ближайших дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 14-16 мая на большей части территории области ожидаются дожди, местами с грозами и градом. В пятницу, 15 мая, местами сильный дождь и шквал. В Костанае дожди прогнозируют 14-15 мая, преимущественно по ночам, а суббота пройдет без существенных осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг, 14 мая, ночью ожидаем на большей части территории области 10-15, на западе 7 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. – Днём воздух прогреется до +15…+20°С, а на востоке области до 25°С. В пятницу и субботу, 15-16 мая, показатели термометров будут одинаковыми: ночью ожидаем +8…+13, на западе области +5°С, днем будет 15-20, на юге 23 градуса.

В Костанае в четверг, 14 мая, +12…+14°С ночью и +16…+18°С днем. В пятницу и субботу +10…+13°С ночью и +18…+20°С днем.

В четверг ожидается северо-западный ветер. И в пятницу, и в субботу ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западное в течение дня. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. В Костанае средняя скорость ветра также будет в пределах 9-14 м/с, но в дневное время возможны порывы до 18 м/с.