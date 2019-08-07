Безопасность рудненского колеса обозрения проверит экспертиза, назначенная судом

5 августа экономический суд Костанайской области начал подготовку к рассмотрению нового иска Центра защиты прав потребителей Рудного в интересах неограниченного круга лиц. Истец считает, что аттракцион нельзя было вводить в эксплуатацию.

Причина - отсутствие, по утверждению истца, на объекте технического надзора. По словам представителя ЦЗПП Олега МАТВЕЕВА, договор на оказание инжиниринговых услуг с ТОО «Элит эксперт», сотрудник которого ставил подпись на акте ввода, признан недействительным и незаконным состоявшимся решением суда. Следовательно, уже по этой причине колесо работать не может.

Истец также ставит на разрешение суда вопросы безопасности эксплуатации приобретенного в Китае аттракциона, кабинки которого, как звучало на предыдущем судебном процессе, требуют доработки, в частности - утяжеления.

В ходе подготовки к слушаниям стороны обменялись интересными репликами.

- Вопрос вообще в том, что вы поставили не тот аттракцион, который был указан в конкурсной документации, - сказал, обращаясь к представителю подрядчика, Матвеев.

- Откуда вы берете такую информацию? Вводите суд в заблуждение! В документации просто написано: «Колесо обозрения, одна штука», - ответил юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр ГАВРИЛЬЧИК.

- В технической спецификации к договору госзакупок, по крайней мере, указаны кабинки, изготовленные из стали, а не алюминиевые, как на китайском колесе, - парировал представитель истца.

Дальше разговор зашел о том, что в ходе предыдущего судебного процесса эксперты признали: выполненные подрядчиком работы соответствуют проектно-сметной документации. Вопрос - какому именно проекту соответствуют. Как пояснил сам Гаврильчик, «в ходе реализации проект был изменен, произошла его корректировка». То есть, компании идут на конкурс, имея в виду один вариант ПСД, а работают потом по другому.

Судья Майра САЛЬКЕЕВА спросила, почему в деле нет первичной документации по строительству объекта.

- Она изъята антикоррупционной службой, - пояснил юрист подрядной компании.

Он сообщил также, что в отношении должностных лиц отдела строительства акимата Рудного возбуждено дело по ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Судья назначила экспертизу безопасности аттракциона и прекратила производство по делу до получения ее результатов.

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