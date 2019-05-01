В Рудном запустили колесо обозрения, которое обошлось городскому бюджету в 334 млн тенге
Георгий ГОВОРОВ
Новый аттракцион в рудненском парке «Достык» начал работать в День единства народа Казахстана. Как и обещали городские власти, 24 кабинки, каждая оборудована кондиционером, с 11 утра до 10 вечера будут поднимать рудничан на высоту 42 м, чтобы они могли полюбоваться городскими красотами.
Специальных мероприятий к открытию колеса обозрения проводить не стали. Но уже с утра к нему выстроилась длинная очередь.
В кабинку помешаются двое взрослых или четверо детей, их общий вес не должен превышать 350 кг.
Цена билета - 500 тенге для взрослых, 400 тенге для детей, бесплатно могут прокатиться малыши в возрасте до 7 лет в сопровождении взрослых. Билеты яркие, красочные. Контролер даже не стал отрывать корешки, а потом и вовсе передал билеты обратно в кассу.
Колесо тщательно проверили на безопасность - в каждую кабинку загрузили мешки, набитые песком и щебнем весом 350 кг, после чего 200 часов крутили колесо. В январе приезжали с проверкой из России, где изготовили каркас колеса. Была ещё комиссия из Китая.
- Аттракцион не будет работать, если температура воздуха ниже 10 градусов мороза, - пояснил "НГ" инженер по ремонту оборудования Тимур НУРМУРАТОВ. – Помешать прокатиться рудничанам также может ветер. На колесе установлены специальные датчики, которые отключат механизм и не позволят запустить колесо при сильных порывах. Мы его каждый день проверяем, для этого в конструкции предусмотрены специальные лифты.
В сентябре 2018 года в интервью республиканскому телевидению и. о. руководителя городского отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов заявил, что высота колеса позволяет при ясной погоде разглядеть вдалеке Костанай, так как площадь видимости достигает 40-45 км. Но он ошибся - областного центра не видно совсем. С высоты открывается вид на комбинат ССГПО, частный сектор Рудного, хорошо просматриваются центральная улица Ленина и широкий проспект Комсомольский, вдалеке виднеются многоэтажные дома и Тобол.
В том же интервью в акимате Рудного пояснили, зачем городу необходимо колесо: во-первых, оно выше костанайского, во-вторых, этот проект должен "улучшить инвестиционный климат в регионе".
Кабинки небольшие. Обзору мешают металлические поручни. Сиденья тоже металлические, вставать нельзя, хотя взрослый человек выпрямиться и не сможет. Колесо совершает полный круг за 10 минут.
- Мне кажется, что для города это отличный подарок, - поделился с «НГ» администратор аттракциона Элим ДАШТАМИРОВ. – Детям нравится. В первый день очень много людей, все хотят прокатиться. Что будет дальше - покажет время.
Вместе с колесом обещали обустроить парк и высадить 60 деревьев. Саженцы действительно растут, но о том, как они приживутся, говорить ещё рано. Наверное, когда они станут большими деревьями, будет красиво. Если их не кронируют, как это сделали в городском парке культуры и отдыха, оставив одни столбы. Колесо и само должно украсить город, для этого по ночам на аттракционе включают разноцветную подсветку.
Стоимость покупки и установки аттракциона акимат Рудного в августе 2018 года оценил в 334 млн тенге. В ноябре в проект к 20 кабинкам добавили еще четыре, увеличили предельную высоту колеса с 40-го до 42 метров. Чтобы окупить затраты на покупку и установку аттракциона, каждый житель Рудного, от младенцев до пенсионеров, должен прокатиться 5-6 раз.
Фото Антона ГОВОРОВА
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В Рудном запустили колесо обозрения, которое обошлось городскому бюджету в 334 млн тенге
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