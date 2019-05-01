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Сабыр
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В Рудном запустили колесо обозрения, которое обошлось городскому бюджету в 334 млн тенге

Георгий ГОВОРОВ

1 мая 2019, 20:27 |  Общество

Новый аттракцион в рудненском парке «Достык» начал работать в День единства народа Казахстана. Как и обещали городские власти, 24 кабинки, каждая оборудована кондиционером, с 11 утра до 10 вечера будут поднимать рудничан на высоту 42 м, чтобы они могли полюбоваться городскими красотами.

Специальных мероприятий к открытию колеса обозрения проводить не стали. Но уже с утра к нему выстроилась длинная очередь.

В кабинку помешаются двое взрослых или четверо детей, их общий вес не должен превышать 350 кг.

Цена билета - 500 тенге для взрослых, 400 тенге для детей, бесплатно могут прокатиться малыши в возрасте до 7 лет в сопровождении взрослых. Билеты яркие, красочные. Контролер даже не стал отрывать корешки, а потом и вовсе передал билеты обратно в кассу.

Колесо тщательно проверили на безопасность - в каждую кабинку загрузили мешки, набитые песком и щебнем весом 350 кг, после чего 200 часов крутили колесо. В январе приезжали с проверкой из России, где изготовили каркас колеса. Была ещё комиссия из Китая.

- Аттракцион не будет работать, если температура воздуха ниже 10 градусов мороза, - пояснил "НГ" инженер по ремонту оборудования Тимур НУРМУРАТОВ. – Помешать прокатиться рудничанам также может ветер. На колесе установлены специальные датчики, которые отключат механизм и не позволят запустить колесо при сильных порывах. Мы его каждый день проверяем, для этого в конструкции предусмотрены специальные лифты.

В сентябре 2018 года в интервью республиканскому телевидению и. о. руководителя городского отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов заявил, что высота колеса позволяет при ясной погоде разглядеть вдалеке Костанай, так как площадь видимости достигает 40-45 км. Но он ошибся - областного центра не видно совсем. С высоты открывается вид на комбинат ССГПО, частный сектор Рудного, хорошо просматриваются центральная улица Ленина и широкий проспект Комсомольский, вдалеке виднеются многоэтажные дома и Тобол.

В том же интервью в акимате Рудного пояснили, зачем городу необходимо колесо: во-первых, оно выше костанайского, во-вторых, этот проект должен "улучшить инвестиционный климат в регионе".

Кабинки небольшие. Обзору мешают металлические поручни. Сиденья тоже металлические, вставать нельзя, хотя взрослый человек выпрямиться и не сможет. Колесо совершает полный круг за 10 минут.

- Мне кажется, что для города это отличный подарок, - поделился с «НГ» администратор аттракциона Элим ДАШТАМИРОВ. – Детям нравится. В первый день очень много людей, все хотят прокатиться. Что будет дальше - покажет время.

Вместе с колесом обещали обустроить парк и высадить 60 деревьев. Саженцы действительно растут, но о том, как они приживутся, говорить ещё рано. Наверное, когда они станут большими деревьями, будет красиво. Если их не кронируют, как это сделали в городском парке культуры и отдыха, оставив одни столбы. Колесо и само должно украсить город, для этого по ночам на аттракционе включают разноцветную подсветку.

Стоимость покупки и установки аттракциона акимат Рудного в августе 2018 года оценил в 334 млн тенге. В ноябре в проект к 20 кабинкам добавили еще четыре, увеличили предельную высоту колеса с 40-го до 42 метров. Чтобы окупить затраты на покупку и установку аттракциона, каждый житель Рудного, от младенцев до пенсионеров, должен прокатиться 5-6 раз.

Фото Антона ГОВОРОВА
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§ Сабыр
Re: В Рудном запустили колесо обозрения, которое обошлось...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.05.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин,миллион долларов.. А что там смотреть на нем в рудном?
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