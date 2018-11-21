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В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 ноября 2018, 11:28 |  Общество

Новое колесо обозрения, которое обещали запустить в Рудном в конце сентября, будет готово к эксплуатации только к концу декабря. Изменение сроков открытия связано с корректировкой рабочего проекта и назначением новой экспертизы.

- В ходе строительных работ мы предложили заказчику — отделу строительства акимата Рудного — поставить другое колесо с улучшенной конструкцией, - сообщил «НГ» юрист фирмы-подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», Александр ГАВРИЛЬЧИК. - С чем это связано? Просто, когда искали колесо, выяснили, что за те же деньги можно купить колесо еще лучше и решили поставить другое.

Новый аттракцион, как пояснил Гаврильчик, будет высотой 42 м (вместо планируемого высотой 40 метров), кабинок будет 24 вместо 20. Колесо также купят в Санкт-Петербурге. Точнее часть конструкции уже приобрели и доставили в Рудный: поступили опоры и вал, кабинки еще в пути.

- Площадка под колесо обозрения останется прежней по размеру — 25 на 23 метра, - отметил Гаврильчик. - Изменится только конструкция фундамента: квадратная станет ромбовидной. Это связано с изменением металлоконструкции колеса, которое можно установить только на ромбовидном фундаменте.

Для изменения конструкции фундамента потребовалась экспертиза, в связи с чем и были продлены сроки строительства и сдачи колеса в эксплуатацию.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном...
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс..
Лайк..
Хотел сфотать, но меня опередили..
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§ maxsaf
Re: В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я могу ошибаться, но мне кажется, что по тендеру предмет договора не может быть изменен, даже в сторону улучшения, за исключением случаев, когда есть решение суда. Хотелось бы услышать мнение специалистов по госзакупкам и надзорных органов.
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§ maxsaf
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходят, к примеру, три компании на тендер. Одна готова построить колесо за 100 лямов, потому что его можно купить за 80. Вторая - за 120. А третья - 330. Поскольку из статьи не понятно, что там по срокам, то для примера предположу - месяц. Разумеется, первые две отказываются, так как сроки нереальные, либо меняют цену на 340 и 350 лямов соответственно, за срочность. А третья контора соглашается и выигрывает, потому что заранее знает, что предмет договора, как и сроки, будут изменены.
Профит. :lol:
Как думаете, кто в этом случае в пролёте?

[Исправлено: maxsaf, 19.11.2018 - 12:58]
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§ 211
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как думаете, кто в этом случае в пролёте?

Когда твоему ребенку строят садики, школы, игровые площадки, ты тоже так думаешь?
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§ maxsaf
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое главное чуть не забыл: Всем рудничанам - терпения и побольше позитивных новостей :-P
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§ 211
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
211


(Пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.11.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем рудничанам - терпения


Действительно, тут уже пол города с нетерпением ждет открытия и это ну очень позитивная новость для рудничан, сродни той, что команда Горняк разгромила позавчера Астану в Астане..
И сегодня начинаются международные очередные детские игры по хоккею с шайбой..
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§ Menden1968
Re: В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....и не знаю что делать,взял билеты на самолёт на конец сентября, приехать на открытие колеса на получилось , перенесли открытие ,поменял билеты на конец декабря надеюсь колесо откроют покатаюсь и новый год встречу прям на колесе ......Марик ты там узнай в новогоднию ночь оно колесо будет крутиться?
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§ maxsaf
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Когда твоему ребенку строят садики, школы, игровые площадки, ты тоже так думаешь?

Смотря насколько цена завышена, какой процент отката сидит. А в некоторых особо циничных случаях - зла не хватает. Было же, когда на ремонт школы, к примеру, тратили столько, что хватило бы денег рядом новую построить. На детские площадки собирали деньги с предпринимателей - а площадки так и не появлялись. :-(
Профайл

§ maxsaf
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
это ну очень позитивная новость для рудничан

Я не совсем понял, рудничане рады трехмесячной задержке в строительстве? В чем позитив?
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§ Серый волк
Re: В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.11.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем новостей об ожидании открытия новогодней горки и ёлки к июлю. :lol: Естественно с хорошим профитом для акунаматата, чтоб они не обеднели и продолжали радовать. :lol:
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§ Menden1968
В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.18 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, тут уже пол города с нетерпением ждет открытия

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32998

....да чуть не забыл,как начнут билеты продавать возьми на меня ,есть желание помахать ручкой коорупционерам чиновникам с высоты.....
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