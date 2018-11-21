В связи с изменением конструкции колесо обозрения в Рудном откроют на три месяца позже
Новое колесо обозрения, которое обещали запустить в Рудном в конце сентября, будет готово к эксплуатации только к концу декабря. Изменение сроков открытия связано с корректировкой рабочего проекта и назначением новой экспертизы.
- В ходе строительных работ мы предложили заказчику — отделу строительства акимата Рудного — поставить другое колесо с улучшенной конструкцией, - сообщил «НГ» юрист фирмы-подрядчика, ТОО «АлатауГорСтрой», Александр ГАВРИЛЬЧИК. - С чем это связано? Просто, когда искали колесо, выяснили, что за те же деньги можно купить колесо еще лучше и решили поставить другое.
Новый аттракцион, как пояснил Гаврильчик, будет высотой 42 м (вместо планируемого высотой 40 метров), кабинок будет 24 вместо 20. Колесо также купят в Санкт-Петербурге. Точнее часть конструкции уже приобрели и доставили в Рудный: поступили опоры и вал, кабинки еще в пути.
- Площадка под колесо обозрения останется прежней по размеру — 25 на 23 метра, - отметил Гаврильчик. - Изменится только конструкция фундамента: квадратная станет ромбовидной. Это связано с изменением металлоконструкции колеса, которое можно установить только на ромбовидном фундаменте.
Для изменения конструкции фундамента потребовалась экспертиза, в связи с чем и были продлены сроки строительства и сдачи колеса в эксплуатацию.
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