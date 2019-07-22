По иску ЦЗПП о запрете эксплуатации колеса обозрения в Рудном суд отказал в полном объеме, но работать оно не может

Сегодня, 22 июля, судья специализированного межрайонного экономического суда Айнур ТАНИРБЕРГЕН огласила решение. Судебное разбирательство по иску, поданному в мае, было возобновлено после получения заключений назначенных экспертиз. Длилось один день.

Общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г. Рудного» обратилось с иском к трем ответчикам - городскому отделу строительства акимата Рудного, ГУ «Аппарат акима Рудного», подрядчику ТОО «АлатауГорСтрой».

- Истец выдвигал требования о запрете эксплуатации колеса обозрения, о признании незаконным бездействия ответчиков, выразившемся в непринятии мер по устранению нарушений, связанных со строительством объекта, о понуждении ответчика демонтировать аттракцион, - сказала, оглашая решение, судья Айнур Танирберген, - суд принял решение в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме. Основание отказа — неверное определение истцом круга требований.

Судья пояснила, что истцу необходимо было требовать признания действий органа управления ненадлежащими, незаконными, а затем настаивать на их отмене.

- Суд принял решение на этом основании, не давая оценку заключениям экспертиз, - добавила судья.

На вопрос журналистов об обжаловании представитель ЦЗПП Олег МАТВЕЕВ ответил, что нужно дождаться получения мотивированного решения суда, которое поступит через пять дней.

- Меня привлекли к участию в процессе в последний момент, - отметил адвокат, - в моей доверенности не были расписаны полномочия, позволяющие поменять, уточнить требования в ходе процесса. Однако, хочу отметить существенный момент касательно колеса. 3 июня состоялось решение другого суда, которое не позволяет эксплуатировать этот аттракцион.

По словам Матвеева, вступило в силу решение суда, которым признано незаконным, заключение отделом строительства акимата Рудного договора с ТОО «Элит эксперт» на осуществление технического надзора при строительстве и монтаже аттракциона. До него услуги технадзора оказывало ТОО «Надежда-С».

- Таким образом, акт ввода объекта в эксплуатацию, подписанный представителем ТОО «Элит эксперт», не может считаться законными, - сказал адвокат журналистам, - эксплуатировать колесо нельзя.

Спорный объект стоил бюджету 334 млн тенге. Как показывали ответчики в суде 19 июля, строительство и установка аттракциона были завершены еще в декабре 2018 года.

Фото из архива "НГ"