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Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
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20.07.19 17:07
Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Сталкер: Потом в августе подрядчик сообщает: потом покупать другое колесо, более лучшее за те же деньги. При этом китайское заказали уже в июле того же года. А вот в конце августа сообщили: меняем...
20.07.19 16:57
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20.07.19 16:36
Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang: Кстати, на сайте госэкспертизы такого проекта нет. Или они частную проходили? Или ПСД вообще не было? Объект II категории. Технически несложный. Такт проектировщик определил....
20.07.19 16:35
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По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений

Галина КАТКОВА

20 июля 2019, 12:03 |  Общество

19 июля в экономическом суде возобновились слушания по скандальному делу. Оно началось в мае, когда общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» обратилось с иском в суд о запрете эксплуатации аттракциона как небезопасного.

Поводом для обращения в суд стал инцидент, попавший на видео и выложенный в соцсети 13 мая рудничанами, — кабинка колеса на ходу переворачивается, ее заклинивает, она некоторое стоит вверх тормашками, затем возвращается, раскачиваясь, в исходное положение.

Аттракцион и так был на слуху — из-за своей высокой стоимости, которая сначала называлась властями города в размере более 400 млн тенге, потом 334 млн. Поначалу речь шла о том, что колесо будет куплено в Волгограде, затем стал фигурировать Санкт-Петербург. Кроме того, на строительстве сменилась компания, осуществлявшая технадзор, и по этому поводу шли судебные разбирательства.

15 мая судья СМЭС Мурат Найманов в обеспечение иска ЦЗПП приостановил эксплуатацию аттракциона до вынесения окончательного решения по делу и назначил комплексную судебно-техническую экспертизу. На ее разрешение ставилось 5 вопросов. Заключение по всем судья Айнур ТАНИРБРГЕН огласила на заседании 19 июля.

Коротко: выполненные работы соответствуют проектно-сметной документации; на объекте строительно-монтажные дефекты не установлены; аттракцион имеет право стоять на том участке, на котором возведен — гидрогеологические условия участка это позволяют; причина заклинивания кабинки на высоте 35 метров — нарушение обслуживающим персоналом правил эксплуатации, в результате чего двери не были закрыты и зацепились за опору растяжки колеса, это и привело к заклиниванию; высказывалось предположение, что колесо «бэушное» - экспертиза подтвердила, что оно новое.

Важно, что суд назначил экспертизы 15 мая, когда в «активе» аттракциона был один инцидент. Он и фигурировал в разбирательстве, хотя второе происшествие с чертовым колесом не заставило себя долго ждать. 4 июня в сетях снова появилось видео, на котором кабинки неподвижного колеса вращаются под порывами ветра на самой высокой точке аттракциона.

В суде представитель отдела строительства акимата Рудного, а также компании-подрядчика показали, что колесо куплено на заводе в Китае. Почему там, какая была необходимость в этом, никто в суде не спросил. А на вопрос, сколько стоило колесо, представитель подрядчика ответил, что это коммерческая тайна.

Заказчик и подрядчик доказывали, что аттракцион сертифицирован по техрегламентам ЕврАзЭС, имеет обоснование безопасности.

 

- 11-12 января 2019 года нас проверяла московская организация - испытательный центр «Проммаштест», - показал юрист подрядной организации - ТОО «АлатауГорСтрой» - Александр ГАВРИЛЬЧИК. – Все кабинки загружали мешками с песком и крутили 8 часов, затем давали загрузку по секторам. Аттракцион прошел полный цикл обкатки. На основе испытаний нам выдали сертификат, что колесо соответствует требованиям безопасности.

И тут же он пояснял суду, что они признают: в конструкцию легких алюминиевых кабин необходимо внести конструктивные изменения – утяжелить их, возможно, установить балансиры. Для этого требуются расчеты, производить которые необходимо с участием завода-изготовителя. Это дело не одного дня, уже потому, что для приезда китайских специалистов требуется оформление рабочих виз, занимающее около двух месяцев.

Кстати, завод-изготовитель гарантии на свое изделие не дал. Подрядчик оставляет его на гарантии на 3 года, обещая приезжать «по первому звонку». Но главное, подчеркивал Гаврильчик, это правильная эксплуатация аттракциона.

Официально акт приемки на него подписан 27 декабря 2018 года, до сих пор колесо остается на балансе отдела строительства. Видимо, поэтому представителей эксплуатирующей организации, которые неправильно закрыли дверь кабинки, не приглашали в суд даже в качестве свидетелей. Причем, представитель отдела строительства не раз подчеркивал, что колесо «не эксплуатировалось, а работало в тестовом режиме». Так что вся ответственность на заказчике.

На процессе представитель истца Олег МАТВЕЕВ сообщил о намерении изменить исковые требования. Довольно неожиданно «Центр защиты прав потребителей» решил «дать шанс» отделу строительства акимата Рудного и предложил формулировать иск так: «запретить эксплуатацию аттракциона до устранения всех недостатков». Однако оказалось, что у Матвеева нет полномочий изменять заявленные требования. Да и ответчик заявил, что «никаких шансов не просил», потому что все законно и безопасно.

Давая заключение, представитель прокуратуры все-таки настаивал на том, что вопрос безопасности аттракциона, даже после проведения экспертиз, остается открытым – кабинки-то переворачиваются на ветру, а прибор, определяющий его силу, установлен на высоте 12 метров, непонятно, как он будет фиксировать силу ветра, например, в высшей точке аттракциона, где всегда дует сильнее... Он полагал необходимым в судебном порядке понудить заказчика провести еще одно экспертное исследование – на безопасность.

Суд ходатайство отклонил.

Решение по делу еще не вынесено.
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* Victor Yang
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А на вопрос, сколько стоило колесо, представитель подрядчика ответил, что это коммерческая тайна. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35564

Чиво? Какая коммерческая тайна, если заказчик - государственное предприятие? В ПСД должна быть учтена стоимость ВСЕГО - в т.ч. и стоимость самого колеса. А если подрядчику удалось купить оборудование дешевле с такими же характеристиками - он должен вернуть разницу в бюджет.
Если заказчик - частное предприятие, то коммерческая тайна имеет место быть.
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§ Серый волк
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10347
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Чиво? Какая коммерческая тайна, если заказчик - государственное предприятие?

Это вам наглядно показывают результаты.
Вслед за проникновением любого китайского производства в неразвитых странах неизбежно возникают подобные истории.
Общался с компетентными товарищами, и кухню эту хорошо описали.

Когда у вас китаёзный шлак начали собирать на дизельном?
Появляясь в странах третьего мира китайские спецслужбы немедленно начинают мониторить ситуацию и вербовать ничего вообще не гнушаясь.
Не только продажных чинушек, но даже за руку ловили на вербовке манагеров в салонах сотовой связи! Даже таким дерьмом не гнушаются.
Требовали за деньги слать отчёты еженедельно по продажам и навязыать конкретные несколько китайских марок продукции выбирающим покупателям.
В цивилизованных странах развернуты сети промшпионажа, а в остальных почти неприкрытая вербовка продаванов всех сортов и чиновников.
В некоторых неблагополучных странах Африки целые отделы правительств куплены целиком и являются агентами китайского влияния. Там даже не то, что производить, а и продать абсолютно нищему населению нечего особо китаёзного, так их завербованные агенты влияния лоббируют строительство дорог китайцами!

Это поддельное дерьмо подлежит только сносу, а причастым к этому делу дожен быть немедленно приклеен ярлык недоверия. И все их действия должны рассматривать под лупой.

[Исправлено: Серый волк, 20.07.2019 - 09:54]
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§ alex_60
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дуризм, по другому не новешь.
///причина заклинивания кабинки на высоте 35 метров — нарушение обслуживающим персоналом правил эксплуатации, в результате чего двери не были закрыты и зацепились за опору растяжки колеса, это и привело к заклиниванию;///
При чем персонал.
Защиты от дурака нет?
Колесо на свалку.
Или закрыть и пусть стоит.
Те кто 200м хотели плюсом получить.
Пусть сами катаются.
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
При чем персонал. Защиты от дурака нет?

Допустим, персонал при чём, ну а насчет защиты - тут ты прав. Но 100%-й защиты быть в принципе не может. Или автоматику ставить, что если двери не закрыты - колесо останавливается?
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§ Гога
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*что это коммерческая тайна* - в таможню запрос сделайте .
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§ alex_60
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Или автоматику ставить, что если двери не закрыты - колесо останавливается?

Да, как и на любом оборудовании.
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§ alex_60
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но 100%-й защиты быть в принципе не может. Ил

Если нет. Не допускается к эксплуатации.
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§ Butch
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И тут же он пояснял суду, что они признают: в конструкцию легких алюминиевых кабин необходимо внести конструктивные изменения – утяжелить их, возможно, установить балансиры. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35564

....что автоматически означает что имеющийся объект приобретён в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии.
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§ JereK
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Защиты от дурака нет?


Там нужны сдвижные двери, а не открывающиеся нараспашку.

Легкие кабины, ерундовая непродуманная сборка.. Мусор, собранный в подвале дядюшки Ляо из лома за миску риса. Все остальное следует искать в карманах особо мордатых чиновников. Как, интересно, они будут изворачиваться, когда действительно кто-то пострадает?
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, как и на любом оборудовании.

А что в этом случае делать тем кто сидит в кабинках наверху? Палка всегда о двух концах.
Цитата:
alex_60:
Если нет. Не допускается к эксплуатации

Ситуаций может быть миллионы - от всех дураков не защитишься.

Цитата:
Butch:
....что автоматически означает что имеющийся объект приобретён в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии.

Нет, это разные вещи. По крайней мере, при отсутствии каких-либо нормативных документов. Если бы был такой, в котором сказано что кабинки должны выдерживать ветровую нагрузку и не качаться - тогда да. А если таких ограничений нет - нет оснований признать это колесо в неудовлетворительном состоянии. Хотя, конечно, если захочет покататься одна девушка весом 50 кг - выдержит ли кабина ветер? Или, возможно, есть запрет на эксплуатацию при сильном ветре?
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§ arman_kst
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто никто ходить не будет - оно само закроется по убыткам
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11721
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Все остальное следует искать в карманах особо мордатых чиновников

Вопрос к тем кто выдавал сертификат ЕвразЭС.
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§ JereK
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вопрос к тем кто выдавал сертификат ЕвразЭС.


И это отдельная тема для разбирательства. Посмотреть, кто выдал, есть ли у него вообще полномочия, да и выдавал ли он.

[Исправлено: JereK, 20.07.2019 - 14:25]
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* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного ни так изложено. Сторона истца в рамках именно этого дела не изменила, а УТОЧНИЛА исковые требования. Именно по этому делу их два: 1) Запретить эксплуатацию; 2) Понудить демонтировать. Соответственно, первое исковое требование о запрещении эксплуатации не ограничивалось во времени: что истец требует, запретить совсем или до наступления каких-либо отменяющих условий. Поэтому лично я, как первый руководитель организации, а не представитель ЦЗПП по этому делу в суде О.В. Матвеев УТОЧНИЛ требования, представитель в суде лишь озвучил УТОЧНЁННЫЕ требование и содержание документа, подписанного лично мною: 1) Запретить эксплуатацию - ДО УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ; 2) Понудить демонтировать. Абсолютно НИЧЕГО сверхъестественного или неожиданного в суде не произошло! Уточнено лишь первое из двух требование. Разумеется, требования взаимоисключающие, максимум, судом может быть удовлетворено одно: какое, суд решит - мы заявили, на всякий случай, два - на выбор. И я уж точно уполномочен и законом, и уставом, как директор организации, требования от ЦЗПП менять и уточнять. Это сделал лично я, а не представитель ЦЗПП в суде О.В.Матвеев.
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* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По экспертизе. По этому вопросу сложилась крайне странная ситуация. Можно сказать, что вопиющая. Три дня до даты заседания мы не могли получить копию заключения судебной экспертизы. Нам её просто не выдали, в ответ на ходатайство выдать полный текст заключения судебной экспертизы, суд прислал лишь электронную копию одной странички из его текста! Ходатайство, лично мною подписанное и поданное через АИС "Судебный кабинет" об ознакомлении представителя ЦЗПП с текстом заключения до судебных прений - суд почему-то тоже проигнорировал. Поэтому мы никак не могли изучить это заключение, всё пытались его получить. Разумеется, если бы по нему были бы вопросы, то просили бы дополнительной или повторной экспертизы, или вызова в суд для допроса экспертов, которые проводили экспертизу В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. К 19 июля мы поняли, что происходит и перестали вообще себя напрягать - до рассмотрения дела в апелляционной инстанции областного суда. Какой смысл было так рассматривать дело, не ознакомив сторону истца с текстом заключения экспертизы, а лишь огласить выводы экспертов? Нам в этом случае интересны не выводы экспертов, а то, как они к этим выводам пришли!
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