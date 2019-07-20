По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений

19 июля в экономическом суде возобновились слушания по скандальному делу. Оно началось в мае, когда общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» обратилось с иском в суд о запрете эксплуатации аттракциона как небезопасного.

Поводом для обращения в суд стал инцидент, попавший на видео и выложенный в соцсети 13 мая рудничанами, — кабинка колеса на ходу переворачивается, ее заклинивает, она некоторое стоит вверх тормашками, затем возвращается, раскачиваясь, в исходное положение.

Аттракцион и так был на слуху — из-за своей высокой стоимости, которая сначала называлась властями города в размере более 400 млн тенге, потом 334 млн. Поначалу речь шла о том, что колесо будет куплено в Волгограде, затем стал фигурировать Санкт-Петербург. Кроме того, на строительстве сменилась компания, осуществлявшая технадзор, и по этому поводу шли судебные разбирательства.

15 мая судья СМЭС Мурат Найманов в обеспечение иска ЦЗПП приостановил эксплуатацию аттракциона до вынесения окончательного решения по делу и назначил комплексную судебно-техническую экспертизу. На ее разрешение ставилось 5 вопросов. Заключение по всем судья Айнур ТАНИРБРГЕН огласила на заседании 19 июля.

Коротко: выполненные работы соответствуют проектно-сметной документации; на объекте строительно-монтажные дефекты не установлены; аттракцион имеет право стоять на том участке, на котором возведен — гидрогеологические условия участка это позволяют; причина заклинивания кабинки на высоте 35 метров — нарушение обслуживающим персоналом правил эксплуатации, в результате чего двери не были закрыты и зацепились за опору растяжки колеса, это и привело к заклиниванию; высказывалось предположение, что колесо «бэушное» - экспертиза подтвердила, что оно новое.

Важно, что суд назначил экспертизы 15 мая, когда в «активе» аттракциона был один инцидент. Он и фигурировал в разбирательстве, хотя второе происшествие с чертовым колесом не заставило себя долго ждать. 4 июня в сетях снова появилось видео, на котором кабинки неподвижного колеса вращаются под порывами ветра на самой высокой точке аттракциона.

В суде представитель отдела строительства акимата Рудного, а также компании-подрядчика показали, что колесо куплено на заводе в Китае. Почему там, какая была необходимость в этом, никто в суде не спросил. А на вопрос, сколько стоило колесо, представитель подрядчика ответил, что это коммерческая тайна.

Заказчик и подрядчик доказывали, что аттракцион сертифицирован по техрегламентам ЕврАзЭС, имеет обоснование безопасности.

- 11-12 января 2019 года нас проверяла московская организация - испытательный центр «Проммаштест», - показал юрист подрядной организации - ТОО «АлатауГорСтрой» - Александр ГАВРИЛЬЧИК. – Все кабинки загружали мешками с песком и крутили 8 часов, затем давали загрузку по секторам. Аттракцион прошел полный цикл обкатки. На основе испытаний нам выдали сертификат, что колесо соответствует требованиям безопасности.

И тут же он пояснял суду, что они признают: в конструкцию легких алюминиевых кабин необходимо внести конструктивные изменения – утяжелить их, возможно, установить балансиры. Для этого требуются расчеты, производить которые необходимо с участием завода-изготовителя. Это дело не одного дня, уже потому, что для приезда китайских специалистов требуется оформление рабочих виз, занимающее около двух месяцев.

Кстати, завод-изготовитель гарантии на свое изделие не дал. Подрядчик оставляет его на гарантии на 3 года, обещая приезжать «по первому звонку». Но главное, подчеркивал Гаврильчик, это правильная эксплуатация аттракциона.

Официально акт приемки на него подписан 27 декабря 2018 года, до сих пор колесо остается на балансе отдела строительства. Видимо, поэтому представителей эксплуатирующей организации, которые неправильно закрыли дверь кабинки, не приглашали в суд даже в качестве свидетелей. Причем, представитель отдела строительства не раз подчеркивал, что колесо «не эксплуатировалось, а работало в тестовом режиме». Так что вся ответственность на заказчике.

На процессе представитель истца Олег МАТВЕЕВ сообщил о намерении изменить исковые требования. Довольно неожиданно «Центр защиты прав потребителей» решил «дать шанс» отделу строительства акимата Рудного и предложил формулировать иск так: «запретить эксплуатацию аттракциона до устранения всех недостатков». Однако оказалось, что у Матвеева нет полномочий изменять заявленные требования. Да и ответчик заявил, что «никаких шансов не просил», потому что все законно и безопасно.

Давая заключение, представитель прокуратуры все-таки настаивал на том, что вопрос безопасности аттракциона, даже после проведения экспертиз, остается открытым – кабинки-то переворачиваются на ветру, а прибор, определяющий его силу, установлен на высоте 12 метров, непонятно, как он будет фиксировать силу ветра, например, в высшей точке аттракциона, где всегда дует сильнее... Он полагал необходимым в судебном порядке понудить заказчика провести еще одно экспертное исследование – на безопасность.

Суд ходатайство отклонил.

Решение по делу еще не вынесено.