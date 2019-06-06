Появилась третья версия происхождения рудненского колеса обозрения

Это стало почти видом спорта - снимать и выкладывать в соцсети крутящиеся кабинки чертова колеса, установленного в парке «Достык» горняцкого города.

Сразу же после открытия история этого колеса стала полниться скандальными подробностями / Фото из архива «НГ»

Последний эпизод имел место 4 июня. Чем больше таких фиксаций, тем меньше доверия к безопасности аттракциона. Тем более что история колеса обрастает подробностями и из других источников. Например, межрайонный Специализированный экономический суд пришел к выводу, что технический надзор на строительстве этого объекта работал по недействительному договору.

Не тот надзор

3 июня судья Майра Салькеева, завершив рассмотрение иска ТОО «Надежда-С» к отделу строительства акимата Рудного и ТОО «ELITE EXPERTE», сделала такой вывод. Поводом же для обращения в суд стал тот факт, что выигравшее тендер ТОО вынуждено было оставить работу на объекте, который с самого начала был проблемным.

Эксперт технадзора «Надежды-С» даже пытался приостанавливать там работы на стадии закладки фундамента под громадный аттракцион. В сентябре и октябре 2018 года направлял письма заказчику и в архстройконтроль о том, что подрядчик в лице ТОО «АлатауГорСтрой» работает с нарушениями, причем грубейшими. Например, был зафиксирован факт заливки бетонной смеси на неуплотненное грунтовое основание. Строители на замечания не реагировали. ГАСК написал, что принял сигналы к сведению. И заодно уведомил, что технадзор-то на объекте уже работает другой, если «Надежда» не в курсе.

Придирчивую компанию заказчик-отдел строительства в разгар работ заменил на ТОО «ELITE EXPERTE». Законно ли, как раз и разбирался суд.

Нужная ошибка

Оказалось, что заказчик с «Надеждой» договор подписал, но не зарегистрировал его в казначействе, так как совершил техническую ошибку, в которой потом спокойно признался. Мол, бывает.

Бывает. Но как-то все случайные ошибки и недочеты в орбите этого чертова колеса складываются во вполне осмысленную схему выдворения неугодных и создания атмосферы междусобойчика по освоению 334 млн бюджетных денег.

Новый технадзор получил доступ к работе не по итогам конкурса, его услуги были закуплены методом из одного источника. Компания к тому времени, как стала инспектировать колесную стройку, уже была известна тем, что вела надзор за возведением дома в костанайском микрорайоне Юбилейный - дома, который треснул от низа до крыши из-за деформации фундамента. Но сей факт рудненского заказчика не насторожил.

Между тем руководитель ТОО «ELITE EXPERTE» Руслан Шукенов в августе 2018 года был лишен судом на определенное время права заниматься деятельностью в сфере технического надзора. Решение он обжаловал, но 5 ноября коллегия облсуда решение суда первой инстанции оставила в силе. Из чего следует, что Шукенов не имел права подписывать 27 декабря акт ввода в эксплуатацию злополучного колеса.

Откуда же родом?

Об этом уже на своем процессе говорил директор ТОО «Надежда-С» Владимир СЕМЕНОВ. Он, кстати, пытался дополнить иск, требуя признать незаконным акт ввода в эксплуатацию колеса, подписанный Шукеновым, который не имел на это права. Но оказалось, что по закону невозможно увеличить исковые требования в отсутствии обоих ответчиков, которые без предупреждений и объяснений в суд не явились.

О том, что с договором нового технадзора все проблемно, заказчик знал, ибо Семенов по поводу беззакония в отношении своей компании обратился в департамент внутреннего государственного аудита и тот провел проверку по обращению. Более того, подал соответствующий иск в суд. Однако в качестве истца представитель аудита вдруг перестал являться на заседания, поэтому судья Мурат Найманов вынужден был прекратить производство по делу. Вот еще одна корявая деталь в истории возведения колеса.

- Нас выдавили потому, что мы никогда не подписываем туфту, - сказал Семенов в прениях 3 июня, - а на этом объекте ее немало. По самому колесу тоже. Сначала собирались ставить аттракцион, произведенный в Волгограде. Потом в прессе я читал комментарии рудненских властей, что будет колесо из Санкт-Петербурга, оно дешевле, но при этом лучше. А у нас есть информация, что оно вообще-то на самом деле произведено в Китае.

На сайте alibaba.com похожее колесо предлагают за 115 млн тенге / Фото alibaba.com

Адвокат Олег МАТВЕЕВ добавил, что по их данным, на колесо отсутствует техпаспорт, и, опять же, встает вопрос, как его сертифицировали.

Решением суда, которое, впрочем, не вступило в законную силу и может быть обжаловано, договор от 10 сентября 2018 года с ТОО «ELITE EXPERTE» признан недействительным. Судья отметила, что, кроме представленных истцом доказательств, в принятии решения сыграли роль судебные притязания, связанные с объектом, а также то, что договор с другим технадзором не отвечал принципам оптимального и эффективного использования бюджетных денег.