"Все из-за ветра, ничего криминального нет", - вращающиеся кабинки на колесе обозрения в Рудном прокомментировали в ТОО "АлатауГорСТрой"

Представитель ТОО "АлатауГорСтрой", которая является исполнителем работ по установке аттракциона, прокомментировал инцидент с вращающимися кабинками. По их мнению, колесо абсолютно безопасное, а вращение - обычный закон физики, сообщает Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Жители Рудного 4 июня снова запечатлели, как во время непогоды кабинки на колесе обозрения переворачиваются. Происходит это на самой вершине аттракциона. От порывистого ветра две кабинки сначала дружно раскачиваются, затем, набрав скорость, вращаются вокруг своей оси.

"Кабинки сами по себе легкие, там идет железный сваренный короб, они обшиты алюминием, сверху идет оргстекло. Вчера был сильный ветер, кабинки поднимаются вверх, и на верхней точке они стоят сейчас. Порыв ветра был усиленный. Все из-за ветра, ничего криминального нет. Там идет мощный вал, сорвать кабинку никак не может. С людьми кабинка не перевернется, центр тяжести будет снизу. Это закон физики, принцип маятника. Все нормы и требования мы выдержали. (...) Все делалось на совесть. Делали так, чтобы гордиться, что мы собирали это колесо. А сейчас все грязью поливается. Можно бы было запустить колесо во время ветра, и кабинки верхние бы тогда там не находились постоянно, и тогда бы их не раскачало", - объяснил представитель компании-подрядчика Александр Коренев.

Фото Tengrinews.kz

Для безопасности на кабинке снаружи установлены два замка и решетки, чтобы во время остановки колеса люди в панике не могли выпрыгнуть наружу. Также на аттракционе есть три аварийных режима прокрутки колеса, заверили в компании.

Фото Tengrinews.kz

В отделе внутренний политики акимата Рудного ранее заявили: согласно руководству по эксплуатации аттракциона и обоснования безопасности, запрещается эксплуатация колеса обозрения в сложных погодных условиях, в том числе при скорости ветра свыше 15 метров в секунду.

Колесо обозрения было официально открыто 1 мая этого года. Его стоимость составила 330 млн тенге. Первое видео с переворачивающейся кабинкой на колесе обозрения в Рудном появилось в сети в середине мая. Правда, тогда кабинки вращались на работающем аттракционе. ОО "Центр защиты прав потребителей города Рудный" 14 мая подало иск о запрете эксплуатации колеса. После чего суд приостановил его работу на время проведения экспертиз и разбирательств. Позже они вовсе поребовали демонтировать аттракцион.