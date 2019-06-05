Форум
таноми52
Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении
Эх, нет у вас опыта в этих делах, простодыры! Не сравняться вам со служивыми, собаку на этом съевшими. И то попадаются. А вы то куда? Слаб человек как таковой! Не устояли перед возможностью! Прямо...
05.06.19 22:14
elektron
Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
КГСПС: Да именно, вот последний список от НГ если что!www.ng.kz 8-)
05.06.19 22:03
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Алекс, ты ремонт собрался делать? :lol: :-x
05.06.19 21:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: это - тяжело... согласен . так совпало. ремонт и дата.
05.06.19 21:55
КГСПС
Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
Медведица от звонка до звонка а некоторые сегодня сел, а завтра вышел.
05.06.19 21:52
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Все из-за ветра, ничего криминального нет", - вращающиеся кабинки на колесе обозрения в Рудном прокомментировали в ТОО "АлатауГорСТрой"

5 июня 2019, 17:10 |  Общество

Представитель ТОО "АлатауГорСтрой", которая является исполнителем работ по установке аттракциона, прокомментировал инцидент с вращающимися кабинками. По их мнению, колесо абсолютно безопасное, а вращение - обычный закон физики, сообщает Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Жители Рудного 4 июня снова запечатлели, как во время непогоды кабинки на колесе обозрения переворачиваются. Происходит это на самой вершине аттракциона. От порывистого ветра две кабинки сначала дружно раскачиваются, затем, набрав скорость, вращаются вокруг своей оси.

"Кабинки сами по себе легкие, там идет железный сваренный короб, они обшиты алюминием, сверху идет оргстекло. Вчера был сильный ветер, кабинки поднимаются вверх, и на верхней точке они стоят сейчас. Порыв ветра был усиленный. Все из-за ветра, ничего криминального нет. Там идет мощный вал, сорвать кабинку никак не может. С людьми кабинка не перевернется, центр тяжести будет снизу. Это закон физики, принцип маятника. Все нормы и требования мы выдержали. (...) Все делалось на совесть. Делали так, чтобы гордиться, что мы собирали это колесо. А сейчас все грязью поливается. Можно бы было запустить колесо во время ветра, и кабинки верхние бы тогда там не находились постоянно, и тогда бы их не раскачало", - объяснил представитель компании-подрядчика Александр Коренев.

Фото Tengrinews.kz

Для безопасности на кабинке снаружи установлены два замка и решетки, чтобы во время остановки колеса люди в панике не могли выпрыгнуть наружу. Также на аттракционе есть три аварийных режима прокрутки колеса, заверили в компании.

Фото Tengrinews.kz

В отделе внутренний политики акимата Рудного ранее заявили: согласно руководству по эксплуатации аттракциона и обоснования безопасности, запрещается эксплуатация колеса обозрения в сложных погодных условиях, в том числе при скорости ветра свыше 15 метров в секунду.

Колесо обозрения было официально открыто 1 мая этого года. Его стоимость составила 330 млн тенге. Первое видео с переворачивающейся кабинкой на колесе обозрения в Рудном появилось в сети в середине мая. Правда, тогда кабинки вращались на работающем аттракционе. ОО "Центр защиты прав потребителей города Рудный" 14 мая подало иск о запрете эксплуатации колеса. После чего суд приостановил его работу на время проведения экспертиз и разбирательств. Позже они вовсе поребовали демонтировать аттракцион.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.06.19 20:33 Холодную воду отключат на один день в жилых домах и социальных объектах Костаная
05.06.19 18:37 Главный врач костанайского онкодиспансера просит не лишать свободы, прокурор настаивает на 8 годах в колонии-поселении
05.06.19 17:26 Дождь, град, гроза и шквал - прогноз погоды на три ближайшие дня в Костанайской области не радует
05.06.19 15:24 Обошлось без жертв - ДТП с участием трех машин прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
05.06.19 14:02 Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
05.06.19 13:33 Улицу Маяковского частично перекроют в Костанае
05.06.19 13:08 Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на английском языке
05.06.19 12:06 Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
05.06.19 11:04 Из костанайской колонии вышла медведица Катя. 15 лет назад она поцарапала ребёнка
05.06.19 10:44 Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сыкымы
Re: "Все из-за ветра, ничего криминального нет", -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Делали так, чтобы гордиться, что мы собирали это колесо. А сейчас все грязью поливается. Можно бы было запустить колесо во время ветра, и кабинки верхние бы тогда там не находились постоянно, и тогда бы их не раскачало", - объяснил представитель компании-подрядчика Александр Коренев. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35055

Раньше построил мост - становись под него, а по мосту транспорт пускали. Исполнитель готов сам прокатиться в той кабинке, в которой, якобы, дверца была плохо закрыта?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 205
Пользователей: 2
Всего: 207

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх