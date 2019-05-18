Центр защиты прав потребителей требует демонтировать новое колесо обозрения в Рудном

Обращение по этому поводу руководитель центра Николай ГИНЬЯТОВ через портал электронного правительства сегодня,18 мая, адресовал прокурору Костанайской области Тимуру Сулейменову. ЦЗПП также изменил направленный ранее судебный иск.

13 мая в социальных сетях разошлось видео, автор которого снял, как при движении нового колеса обозрения сильно раскачиваются его кабинки, а одна переворачивается.

Пока власти Рудного пытаются доказать, что ничего страшного не происходит и опасности для посетителей новый аттракцион ценой 334 млн тенге не представляет, Центр защиты прав потребителей занимает другую позицию.

Для начала общественное объединение направило в экономический суд иск к отделу строительства акимата Рудного и аппарату акима Рудного о необходимости запретить эксплуатацию аттракциона, как не отвечающего требованиям безопасности. Определением суда от 15 мая эксплуатация колеса была приостановлена до рассмотрения по существу гражданского дела.

Однако сегодня, сообщил «НГ» руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного Николай Гиньятов, есть все основания требовать демонтажа колеса. Общественному объединению стало известно о серьезных нарушениях на этапе строительства аттракциона. Подтверждение тому ЦЗПП получил, ознакомившись с перепиской ТОО «Надежда С», которое на начальной стадии строительства осуществляло технический надзор на этом объекте, с заказчиком строительства, генеральным подрядчиком ТОО «АлатауГорСтрой» и управлением государственного архитектурно-строительного контроля.

Переписка велась с августа 2018 года. Технадзор неоднократно ставил заинтересованные стороны в известность о том, что подрядчик грубо нарушает СНиПы, не реагирует на замечания. Например, 27 августа технадзор направил письма в адрес заказчика и подрядчика со следующим текстом: «…сообщаем, что в связи с непредоставлением заключений на грунт по объекту «Строительство колеса обозрения», а также актов скрытых работ на уплотнение основания под фундаментом запрещаем проводить дальнейшие работы на объекте, связанные с нарушением технологического цикла при выполнении СМР …»

Но работы с неисправленными нарушениями продолжались. Технадзор письменно уведомлял управление госархстройконтроля, что подрядчик производит «заливку бетонной смеси на неуплотненное основание, что является грубейшим нарушением СНиПов и впоследствии может привести к дальнейшему разрушению фундамента и колеса обозрения».Управление ГАСК ответило , что «информация принята к сведению». А также в октябре 2018 года известило, что «подано уведомление о замене технического надзора. Его стало осуществлять ТОО «ELITE EXPERT». К слову, в Костанае эта компания известна тем, что как раз она осуществляла технический надзор на многоэтажных домах №№ 24 и 27 в строящемся микрорайоне «Юбилейный», которые растрескались от фундамета до крыши (№ 24 в частности) и были снесены.

Фото из архива "НГ"

С учетом всей этой информации ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного» в своем заявлении об изменении иска ставит вопрос о необходимости понудить отдел строительства акимата Рудного и аппарат акима Рудного демонтировать колесо обозрения. Николай Гиньятов сообщил «НГ», что заявление в СМЭС направлено сегодня, 18 мая, посредством АИС «Судебный кабинет».