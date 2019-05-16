Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном приостановил суд по ходатайству Центра защиты прав потребителей
Георгий ГОВОРОВ
ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудный» обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области с исковым заявлением к отделу строительства акимата Рудного и аппарату акима Рудного.
Общественники требуют запретить эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения», которое было установлено в городском парке "Достык".
Как отмечается в исковом заявлении, "государственная экспертиза строительства объекта 3 категории опасности не проводилась, несколько кабинок данного аттракциона заклинили и на пике вращения самого колеса обозрения продолжали находится в неверном положении, после чего с грохотом прокрутились и на высоте около 35 метров открылись двери кабинки".
15 мая было возбуждено гражданское дело по этому иску.
- В рамках гражданского судопроизводства судьей удовлетворено ходатайство истца о принятии мер обеспечительного характера – эксплуатация упомянутого аттракциона приостановлена до принятия окончательного решения по делу, - сообщила сегодня пресс-служба Костанайского областного суда. - Решается вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз.
Перевернутую кабинку на аттракционе "Колесо обозрения" в Рудном сняли на видео горожане 13 мая.
В кадре видно, что кабинка сильно раскачивается и переворачивается.
Как пояснил 14 мая руководитель отдел строительства акимата Рудного Динмухамбет ТЛЕУОВ, причиной инцидента стала неправильная эксплуатация:
- Дверь была полностью не закрыта. Был зацеп опоры за дверь кабинки. В правилах эксплуатации сказано, что при движении колеса после посадки необходимо двери закрывать.
В тот же день руководство ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудный» на своей странице в соцсети "Одноклассники" сообщило:
- Мы находим какие-либо выводы и заверения акимата города Рудного, как минимум, преждевременными, а саму эксплуатацию данного колеса считаем небезопасной, угрожающей жизни и здоровью посетителей аттракциона и самого парка "Достык".
Напомним, аттракцион был официально открыт 1 мая этого года. На его строительство было выделено 334 млн тенге.
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