Форум
drakon
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
Серый волк: Полиция бездействует, или там одни идиоты? Они теперь будут все в Судах - сидеть, деньги "законные" - добывать... :lol:
16.05.19 18:36
drakon
Мясо c карамелью
Хоршо блюдо - выглядит... :lol: :oops:
16.05.19 18:31
Серый волк
Назарбаев: Есть один президент, и он главный
peshexod: Новая? Не пугайте местных жуликов. В их коррупционной среде, тырящей в городе всё подряд, и абсолютно бездарно работающей, слово "новая" болезненно воспринимается. Главное,...
16.05.19 17:48
Серый волк
Нерегулируемый пешеходный переход на ул. Арыстанбекова перед Чкалова
1. Безусловно изложено выше. 2. А кто должен водителя научить? Что если перед пешеходным переходом встал поток правого ряда, то не следует топить по второму, следует сбавить скорость, поток встал...
16.05.19 17:37
таноми52
Минздрав предложил запретить выкладку сигарет на витрины. Продавцы выступают против
Маркс: Когда они уже накурятся? Класс! :lol: :lol: ;-)
16.05.19 16:30
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном приостановил суд по ходатайству Центра защиты прав потребителей

Георгий ГОВОРОВ

15 мая 2019, 18:48 |  Государство

ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудный» обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области с исковым заявлением к отделу строительства акимата Рудного и аппарату акима Рудного.

 

Общественники требуют запретить эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения», которое было установлено в городском парке "Достык".

Как отмечается в исковом заявлении, "государственная экспертиза строительства объекта 3 категории опасности не проводилась, несколько кабинок данного аттракциона заклинили и на пике вращения самого колеса обозрения продолжали находится в неверном положении, после чего с грохотом прокрутились и на высоте около 35 метров открылись двери кабинки".

15 мая было возбуждено гражданское дело по этому иску.

- В рамках гражданского судопроизводства судьей удовлетворено ходатайство истца о принятии мер обеспечительного характера – эксплуатация упомянутого аттракциона приостановлена до принятия окончательного решения по делу, - сообщила сегодня пресс-служба Костанайского областного суда. - Решается вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз.

Перевернутую кабинку на аттракционе "Колесо обозрения" в Рудном сняли на видео горожане 13 мая.

В кадре видно, что кабинка сильно раскачивается и переворачивается.

Как пояснил 14 мая руководитель отдел строительства акимата Рудного Динмухамбет ТЛЕУОВ, причиной инцидента стала неправильная эксплуатация:

- Дверь была полностью не закрыта. Был зацеп опоры за дверь кабинки. В правилах эксплуатации сказано, что при движении колеса после посадки необходимо двери закрывать.

В тот же день руководство ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудный» на своей странице в соцсети "Одноклассники" сообщило:

- Мы находим какие-либо выводы и заверения акимата города Рудного, как минимум, преждевременными, а саму эксплуатацию данного колеса считаем небезопасной, угрожающей жизни и здоровью посетителей аттракциона и самого парка "Достык".

Напомним, аттракцион был официально открыт 1 мая этого года. На его строительство было выделено 334 млн тенге.


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.05.19 13:47 Назарбаев: Есть один президент, и он главный
16.05.19 12:05 "Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области
16.05.19 11:34 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района
16.05.19 11:17 «Женой спортсмена тяжело быть в каких-то моментах» - семья Нурбола Жумаскалиева стала лауреатом городского тура национального конкурса «Мерейлi отбасы»
16.05.19 10:43 Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
16.05.19 10:19 Депутат Смирнова: Зарплата начинающих учителей не должна быть ниже средней по стране
16.05.19 09:12 Евгений ШИБАРШИН: Революция невыгодна
15.05.19 17:45 Ночью холодно, днём тепло - погода в Костанайской области до конца рабочей недели
15.05.19 17:03 Тендер по большинству автобусных маршрутов признан несостоявшимся в Костанае
15.05.19 16:21 Цена обиды - 300 000 тенге. Суд вынес решение по иску сотрудника УБОП к "Нашей Газете"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1898
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом выяснится, что в первоначальном проекте колесо было поменьше, но на нем ничего не клинило. И вдобавок Костанай не видно. Убирайте, накатались :lol:
Профайл

§ директор пляжа
Re: Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.05.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
или быть может двери были сдвижные, а в целях экономии установили распашные. А тогда крайний простите кто?
у нас как: сначала делают, а потом после первого ЧП шкурно проверяют, да и не только у нас так.
Профайл

§ dandiv
Re: Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 786
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.05.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сэкономили - нужно разобрать, купить и установить колесо по качественней. ;-)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 2
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх