Эксплуатацию "Колеса обозрения" в Рудном приостановил суд по ходатайству Центра защиты прав потребителей

ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудный» обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области с исковым заявлением к отделу строительства акимата Рудного и аппарату акима Рудного.

Общественники требуют запретить эксплуатацию аттракциона «Колесо обозрения», которое было установлено в городском парке "Достык".

Как отмечается в исковом заявлении, "государственная экспертиза строительства объекта 3 категории опасности не проводилась, несколько кабинок данного аттракциона заклинили и на пике вращения самого колеса обозрения продолжали находится в неверном положении, после чего с грохотом прокрутились и на высоте около 35 метров открылись двери кабинки".

15 мая было возбуждено гражданское дело по этому иску.

- В рамках гражданского судопроизводства судьей удовлетворено ходатайство истца о принятии мер обеспечительного характера – эксплуатация упомянутого аттракциона приостановлена до принятия окончательного решения по делу, - сообщила сегодня пресс-служба Костанайского областного суда. - Решается вопрос о назначении соответствующих судебных экспертиз.

Перевернутую кабинку на аттракционе "Колесо обозрения" в Рудном сняли на видео горожане 13 мая.

В кадре видно, что кабинка сильно раскачивается и переворачивается.

Как пояснил 14 мая руководитель отдел строительства акимата Рудного Динмухамбет ТЛЕУОВ, причиной инцидента стала неправильная эксплуатация:

- Дверь была полностью не закрыта. Был зацеп опоры за дверь кабинки. В правилах эксплуатации сказано, что при движении колеса после посадки необходимо двери закрывать.

В тот же день руководство ОО «Центр защиты прав потребителей города Рудный» на своей странице в соцсети "Одноклассники" сообщило:

- Мы находим какие-либо выводы и заверения акимата города Рудного, как минимум, преждевременными, а саму эксплуатацию данного колеса считаем небезопасной, угрожающей жизни и здоровью посетителей аттракциона и самого парка "Достык".

Напомним, аттракцион был официально открыт 1 мая этого года. На его строительство было выделено 334 млн тенге.